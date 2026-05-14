Pas le temps de niaiser pour Pearl Abyss qui, en plein succès avec Crimson Desert, lance d’ores et déjà ses futurs projets pour conserver un cycle de sorties bien huilé.

Si Pearl Abyss n’est pas vraiment un nouveau venu dans l’industrie, il a néanmoins acquis une solide réputation auprès des joueurs avec la récente sortie de Crimson Desert. Et l’aventure a beau ne faire que commencer pour le studio, qui annonce désormais vouloir « faire passer le jeu au niveau supérieur » avec des DLC, cela ne l’empêche pas pour autant de garder un œil sur l’avenir avec ses futurs projets. Parmi eux notamment : DokeV, un Pokemon-like, et Plan 8, un MMO shooter, sur lesquels Pearl Abyss compte bien mettre les bouchées doubles.

Pearl Abyss dévoile son programme post-Crimson Desert

En effet, sept ans après avoir été annoncés par le studio, tous deux se trouvent désormais officiellement sur les rails, tandis que Pearl Abyss a affirmé lors de son dernier bilan financier son envie d’accélérer son rythme de production. « Dans l’objectif de maintenir un cycle de sortie de nouveaux titres tous les 2 à 3 ans, nous allons concentrer nos ressources sur DokeV afin d’accélérer le développement » indique notamment le rapport. L’occasion alors, pour les créateurs de Crimson Desert, de confirmer que DokeV est maintenant entré en pré-production.

Malheureusement, pas plus d’informations n’ont été dévoilées sur ce futur Pokemon-like qui mettra en scène des Dokebi, sortes de créatures tirant leur force des rêves des gens. « Nous partagerons plus d’informations au fur et à mesure du développement », prévient toutefois Pearl Abyss. Quant à Plan 8, qui arrivera donc après DokeV, le titre se trouve de son côté en phase de conceptualisation, ce qui retarde d’autant plus l’arrivée des premières informations à son sujet. Mais en tout cas, une chose est sûre : l’après Crimson Desert est déjà bien en marche.

© Pearl Abyss

Et si le studio parvient à s’en tenir à son programme, nous pouvons donc nous attendre à une sortie de DokeV à l’horizon 2029 au plus tard, tandis que Plan 8 pourrait arriver d’ici 2032. Autant dire qu’il y a de la marge. Cela dit, avec les nombreuses mises à jour encore à venir pour Crimson Desert, et surtout les nombreux secrets que cache encore le monde de Pywell, les joueurs auront assurément de quoi faire d’ici là. Et si ce n’est pas sur le titre de Pearl Abyss, ce sera sur les nombreuses autres sorties qui inondent le marché quotidiennement.

Source : Pearl Abyss