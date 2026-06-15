Proprement massif à sa sortie, Crimson Desert s'est bien amélioré au fil du temps via des mises à jour gratuites, et on nous promet en prime un DLC payant « radicalement différent ».

À son lancement, Crimson Desert a présenté une expérience certes imparfaite, mais définitivement généreuse et ambitieuse. Très rapidement, son studio a toutefois largement gommé les défauts initiaux de son tout premier jeu solo avec pléthore de mises à jour correctives ou ajoutant plusieurs fonctionnalités pour encore parfaire l'ensemble. En plus d'un suivi aussi régulier qu'exemplaire, Pearl Abyss travaille par ailleurs sur un DLC dont on ne sait encore pas grand-chose, mais qui devrait apporter encore plus de diversité dans le vaste monde de Pywell, d'après Will Powers, porte-parole très vocal du studio coréen.

Encore de toutes nouvelles expériences à attendre avec le DLC de Crimson Desert

En appliquant au suivi régulier de Crimson Desert son mode opératoire issu de son expérience sur des MMO comme Black Desert, Pearl Abyss a, de l'aveu de Will Powers, transformé toutes ces mises à jour gratuites objectivement qualitatives en marketing gratuit. Cela a contribué à rendre leur tout premier jeu solo toujours plus populaire, après un très beau lancement, et un bouche-à-oreille qui a continué à donner envie à d'autres de rejoindre le vaste monde de Pywell.

Outre ces mises à jour arrivant à un rythme inhabituellement soutenu pour un tel jeu, Crimson Desert va en plus recevoir un DLC dans un avenir plus ou moins proche. Une fois encore, c'est Will Powers qui a en récemment brièvement parlé dans le cadre d'une interview auprès de The Gamer. À l'en croire, cette extension sera « radicalement différente, tant dans son cadre que dans son échelle ou sa taille ».

Le monde ouvert de Crimson Desert est déjà l'un des plus massifs et riches en activité du marché, et il faut donc s'attendre à quelque chose d'encore plus grandiose avec son DLC. S'il y a cependant un point sur lequel Pearl Abyss pourrait encore améliorer sa formule, ce serait sur la narration et la mise en scène de cette future aventure en compagnie de Kliff, Damiane et Oongka.

Il faudra toutefois repasser plus tard pour en apprendre plus à ce sujet. D'ici là, Pearl Abyss ne compte définitivement pas cesser le flot constant de mises à jour gratuites pour Crimson Desert, avec une feuille de route particulièrement dense d'ici à septembre, avec certainement d'autres surprises à attendre au-delà.

© Pearl Abyss

Source : The Gamer