Véritable succès de cette année, Crimson Desert a déchaîné les passions. Le jeu d’action de Pearl Abyss a conquis plus de 6 millions de joueurs, que le studio n’a eu de cesse de remercier en déployant de nombreuses mises à jour à un rythme effréné. Rythme qui a naturellement ralenti dès lors que l’éditeur coréen a validé le développement d’un premier DLC payant, Charting the Unknown. Repoussé pour le 29 octobre 2026 et timidement révélée via un bref aperçu, cette première extension fait enfin les présentations en bonne et due forme. Cette fois c’est officiel, les romances, mécanique adorée des RPG à choix, feront bien leur arrivée dans Crimson Desert.

Quelles seront les nouveautés de Crimson Desert Charting the Unknown, le DLC ?

Pearl Abyss a ainsi dévoilé une bande-annonce de six minutes consacrée à Charting the Unknown, la première extension majeure du jeu. Et il y aura manifestement de quoi étoffer les activités proposées dans le monde ouvert de Pywel. Le studio sud-coréen entend en effet poursuivre les aventures de Kliff, Damiane et Oongka, dont les histoires respectives se développeront donc au fil de nouvelles péripéties, pendant lesquelles ils croiseront la route de nouveaux alliés, comme d’anciennes menaces. Mais Crimson Desert va étendre son parc d'attractions XXL avec quelques nouveautés.

Le DLC Charting the Unknown, proposera en effet une région inédite, la Grande Mer de Pywel, explorable aussi bien en surface que sous l’eau. L’extension permettra en effet de plonger dans les fonds sous-marins, de diriger son propre navire pour ensuite rejoindre différentes îles et établir de nouveaux bastions avec leurs camarades une fois les forces ennemies laminées. Edwards Kenway n’a qu’à bien se tenir.

L'arrivée des romance confirmée

C’était l’une des nouveautés du DLC de Crimson Desert qui n’avait pas été officiellement révélée, mais que beaucoup de joueurs espéraient, les romances. Kliff pourra ainsi faire la cour à plusieurs personnes et avoir des relations amoureuses avec certains personnages et se marier avec. Ses futures conquêtes pourront même lui rendre visite au camp des Crinières grises. Justement, il sera désormais possible d’entièrement construire et personnaliser sa maison. Et si c’est trop modeste pour Kliff, il pourra même revendiquer des châteaux libérés pour mieux les décorer à son goût.

Pour terminer ce tour d’horizon du DLC de Crimson Desert, rappelons également que Charting the Unknown ajoutera également un système de gestion d’entreprises permettant notamment de louer des installations et d’y affecter des compagnons et du matériel, pour mieux revendre des marchandises ; ainsi que, évidemment, de nouveaux boss et ennemis. Tout ceci sera donc à découvrir dans Crimson Desert Charting the Unknown le 29 octobre, sur consoles et PC.

La liste des nouveautés du DLC de Crimson Desert

Nouvelles histoires pour Kliff, Damiane et Oongka

Nouvelle région du Grand Océan de Pywel avec son propre scénario

Construction navale et personnalisation du bateau

Plongée sous-marine

Nouveaux bastions

Romance et mariage

Système de logement enrichi avec possibilité de concevoir sa maison de A à Z

Revendication et personnalisation des châteaux

Système de gestion de commerce en louant des établissements pour revendre des marchandises

Nouveau défi type boss rush où l’on affronte, l’un après l’autre, les boss les plus puissants de Pywel.

Source : Pearl Abyss