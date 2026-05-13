Le succès de Crimson Desert se précise, chiffres à l’appui. Le dernier bilan financier de Pearl Abyss a permis au studio de confirmer que l’aventure était loin d’être terminée pour le jeu.

Crimson Desert est incontestablement LE phénomène de ce début d’année. Presque deux mois après sa sortie, le monde ouvert gargantuesque de Pearl Abyss est encore au centre de toutes les discussions. Son buffet à volonté des mécaniques les plus populaires de ces dernières années couplé à un suivi acharné a séduit le grand public. Résultat, 5 millions de ventes en l’espace de deux mois et des résultats financiers de Pearl Abyss qui s’envolent vers des sommets rarement atteints depuis les grandes années de Black Desert Online. Plus que jamais, le studio est en très grande forme, des chiffres qui lui donnent forcément le sourire et des idées pour la suite de Crimson Desert.

Des résultats records pour Pearl Abyss

D'après les derniers résultats financiers du studio sud-coréen, l'immense bac à sable en monde ouvert a déjà généré plus de 266 milliards de wons de revenus depuis son lancement le 19 mars 2026, soit plus de 152 millions d'euros. Une performance aussi massive que l'est Crimson Desert, suffisamment pour offrir à l'entreprise le meilleur trimestre de toute son histoire : plus 419% de chiffre d'affaires sur un an et plus de 2 500% de hausse du bénéfice opérationnel. Même dans un secteur habitué aux lancements XXL et aux bonnes surprises, le démarrage de Crimson Desert reste particulièrement violent. Plus intéressant encore, contrairement à certaines productions asiatiques, qui peinent encore à percer hors de leur marché domestique, le succès du jeu provient presque entièrement de l’international.

Les ventes à l’étranger représentent ainsi 94% des revenus, avec l’Europe et l’Amérique du Nord concentrant à elles seules 81% des recettes. Crimson Desert voulait séduire le public occidental, l’objectif est pleinement accompli. Autre donnée intéressante, le studio précise que les revenus du jeu se répartissent presque parfaitement entre les consoles et le PC, une rareté dans l’industrie aujourd’hui. Évidemment, avec 5 millions de ventes et de tels revenus, Pearl Abyss se tourne davantage vers l’avenir.

Des DLC de Crimson Desert pourraient arriver prochainement

« Nous sommes actuellement en train d’explorer diverses façons de faire passer le jeu au niveau supérieur, DLC inclus », a déclaré le studio lors de son bilan financier. Comprenez que l’aventure est loin d’être terminée et que le studio cherche désormais à étendre l’expérience au-delà des nombreuses mises à jour gratuites qui s’enchaînent à un rythme effréné. Car une fois que toutes les tares de son lancement seront corrigées, le studio cherchera à rentabiliser davantage sa nouvelle poule aux œufs d’or. Reste à voir si Crimson Desert parviendra à proposer un contenu suffisamment attrayant pour refaire passer les joueurs à la caisse.

Source : Pearl Abyss