Avec plus de 6 millions de ventes, Crimson Desert s’est imposé comme l’un des plus grands succès de 2026. Face à un tel raz-de-marée, Pearl Abyss a rapidement commencé le développement d’un premier DLC payant, annoncé lors du dernier State of Play de septembre. Crimson Desert Charting the Unknown était initialement prévu pour le 15 octobre 2026 sur consoles et PC, mais le studio préfère se donner un peu plus de temps. Le rendez-vous est désormais fixé au 29 octobre 2026.

Le premier DLC de Crimson Desert repoussé de deux semaines

La première grande extension est donc décalée de deux semaines, a annoncé Pearl Abyss sur ses canaux de communication officiels ce 30 septembre 2026. « Nous travaillons actuellement d’arrache-pied sur Crimson Desert Charting the Unknown afin de vous proposer de nouvelles aventures à Pywel. Cependant nous avons constaté qu’un temps de développement supplémentaire était nécessaire pour vous offrir une expérience plus stable et aboutie », explique le studio coréen dans son communiqué. Le premier DLC de Crimson Desert est ainsi désormais attendu au 29 octobre 2026 sur consoles et PC. Malheureux hasard du calendrier, il tombera nez à nez avec Phantom Blade Zero, le jeu d'action chinois.

« Nous savons que beaucoup d’entre vous attendaient avec impatience de retourner dans le jeu. Nous vous présentons nos plus sincères excuses pour cette attente prolongée. Nous mettrons ce temps supplémentaire à profit pour peaufiner davantage le contenu tout en mettant tout en œuvre pour vous offrir la meilleure expérience qui soit », s’excusent les créateurs de Crimson Desert. Justement, le contenu est encore bien mystérieux, à quelques semaines de la sortie initialement prévue de Charting the Unknown.

Quelles sont les nouveautés de Chartering the Unknown ?

Nous savons en effet, pour l’heure, que Crimson Desert Chartering the Unknown proposera de la plongée sous-marine et la possibilité de prendre la mer à bord de son propre navire, qu’il sera certainement possible de personnaliser. Car le studio coréen a également promis de nouvelles possibilités de construction et de personnalisation, notamment avec plusieurs châteaux. Pour éprouver les talents au combat des joueurs, de nouveaux combats de boss ont d’ores et déjà été confirmés, ainsi que des armures inédites. Beaucoup de joueurs semblaient également avoir remarqué l’arrivée des romances, bien que Pearl Abyss n’ait toujours pas confirmé l’arrivée d’une telle fonctionnalité dans Crimson Desert Chartering the Unknown. Aucun prix n’a été communiqué.

Exploration maritime : vous pourrez être aux commandes de votre propre navire et rejoindre des îles inexplorées.

: vous pourrez être aux commandes de votre propre navire et rejoindre des îles inexplorées. Plongée sous-marine : possibilité d’explorer les fonds marins, de mettre la main sur des trésors cachés ou encore de découvrir des ruines.

: possibilité d’explorer les fonds marins, de mettre la main sur des trésors cachés ou encore de découvrir des ruines. Nouveaux boss : de nouvelles menaces, qu’elles soient mécaniques, humaines ou des monstres marins.

: de nouvelles menaces, qu’elles soient mécaniques, humaines ou des monstres marins. Gestion et économie : diverses infrastructures à gérer ou louer pour se faire une petite fortune.

: diverses infrastructures à gérer ou louer pour se faire une petite fortune. Système de logement amélioré : plus de décoration et de personnalisation.

: plus de décoration et de personnalisation. Nouvelles interactions sociales : plus d’interactions avec les habitants de Pywel et de nouvelles histoires pour Kliff, Oongka et Damiane. Possiblement des romances (non confirmé).

Bande-annonce en anglais

Source : Pearl Abyss