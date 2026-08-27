Dans une interview exclusive auprès de son studio, nous avons appris que, en plus de l'énorme DLC à venir prochainement, Crimson Desert pourrait en accueillir d'autres aussi ambitieux, mais à une condition.

Après un peu moins de six mois de mises à jour apportant énormément de changements et de nouveautés à un Crimson Desert déjà tentaculaire dans sa forme de base, tout cet effort de suivi a atteint un point culminant avec la fameuse mise à jour Enhanced, le titre passant en version 2.0. Celle-ci a encore ajouté énormément de choses pour densifier l'expérience et l'améliorer, comme de nouvelles compétences, mais également de nouvelles options pour les langues de doublage, entre autres. Et les réjouissances ne s'arrêtent pas là, puisque Pearl Abyss prévoit également un énorme DLC à venir plus tard dans l'année, voire plus à l'avenir, et le studio était présent à la Gamescom 2026 pour répondre à nos questions ainsi qu'à celles de confrères sur le sujet.

Un suivi toujours aussi exemplaire de Crimson Desert et d'autres DLC à prévoir à l'avenir ?

Avec ce passage en version 2.0, Pearl Abyss estime que Crimson Desert a passé un cap majeur de son suivi post-lancement et revêt désormais une sorte de forme finale de la vision titanesque de son studio. À l'occasion de la Gamescom, nous avons eu l'occasion de les interroger sur la suite du programme. S'ils étaient au salon allemand pour principalement parler de la version Enhanced du jeu, ils ont accepté de répondre à quelques questions à propos notamment du premier DLC du jeu, toujours prévu plus tard dans l'année, et de ce qu'ils envisagent pour l'avenir du titre.

Concernant la suite du programme pour Pearl Abyss, également occupé sur le développement d'autres projets très ambitieux comme DokeV, nous avons justement demandé à Lybee Park, directrice générale de Pearl Abyss Europe, si le studio coréen envisage de poursuivre son suivi sur le long terme de Crimson Desert qui lui a valu une grande approbation de la part de la communauté, et s'ils envisagent de développer d'autres DLC à l'avenir.

Lybee Park, nous a ainsi répondu que « Après la sortie de notre premier DLC de Crimson Desert, en fonction des retours des joueurs, s’ils en demandent plus, alors nous réévaluerons nos plans en fonction. Si la communauté demande plus de DLC comme celui qui arrive, bien sûr que nous réfléchirons à cette éventualité ». Nos aventures dans le vaste monde de Pywell sont donc a priori très loin de se terminer, pour le plus grand plaisir de ses joueurs.

© Pearl Abyss

Pearl Abyss se concentre dans l'immédiat sur le premier DLC du jeu à venir plus tard dans l'année

Le studio derrière Crimson Desert nous a par ailleurs expliqué que le suivi du jeu va maintenant opérer une transition pour pleinement se concentrer sur le développement de ce fameux DLC. « Notre priorité actuelle est le DLC de Crimson Desert qui arrive plus tard dans l’année, et faire en sorte qu’il soit le plus incroyable possible », nous a confirmé Lybee Park.

« Je pense que c'est un excellent point de transition », a également expliqué Will Powers, directeur des relations publiques et du marketing, dans une interview auprès d'IGN. « Nous avons maintenu un rythme soutenu de mises à jour qui n'ont cessé d'enrichir l'univers de Pywell. Avec la version 2.0, il s'agit véritablement d'une expérience aboutie au sein de cet univers ».

Dans notre interview auprès de Lybee Park, celle-ci nous a par ailleurs averti que « d’autres mises à jour comme nous en avons publié ces derniers mois sont également au programme ». Auprès d'IGN, Will Powers a toutefois averti dans que le rythme des mises à jour va ralentir sur Crimson Desert, et qu'elles ne seront pas aussi transformatives que celles qu'on a vu régulièrement sortir depuis près de six mois. « S'il y aura bien d'autres mises à jour à l'avenir, elles seront de moindre envergure et moins régulières, car nous mettons maintenant la majorité de nos ressources de développement sur le DLC à venir », a-t-il complété.

Sources : Interview de Lybee Park par Gameblog ; IGN sur YouTube