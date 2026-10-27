En amont de la sortie de Charting the Unknown, le premier grand DLC de Crimson Desert, voici sa date et heure de lancement en France et à travers le globe.

Sorti en mars dernier, Crimson Desert n’a pas chômé depuis : Pearl Abyss a multiplié les mises à jour pour ajouter du contenu et des fonctionnalités, enrichi l’histoire via des patchs narratifs, et publié une « Enhanced Edition » le mois dernier, en prévision de la sortie de son premier DLC majeur, Charting the Unknown. Initialement prévu pour la mi-octobre, celui-ci a finalement fait l'objet d'un report de quinze jours petits jours, et le studio coréen en a précisé les horaires de lancement à travers le monde avant sa sortie ce 29 octobre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Quel jour et à quelle heure sortira le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert ?

Pour rappel, Pearl Abyss a officialisé le 30 septembre 2026 un report de deux semaines pour le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert, en invoquant un besoin de temps de développement supplémentaire. Le studio a justifié ce choix par la volonté de proposer une expérience plus aboutie et plus stable, et a donc fixé la sortie au 29 octobre 2026.

Dans le cas de la France, les joueuses et joueurs pourront donc découvrir le contenu de l’extension de Crimson Desert le jeudi 29 octobre 2026 à partir de 23 heures, puisque le lancement européen est programmé à 22h00 UTC, soit 23h00 CET. Pour les autres régions, voici les horaires communiqués :

Amérique du Nord : le 29 octobre à 15h (heure du Pacifique) et 18h (heure de l’Est) ;

Asie : le 30 octobre à 7h (heure de Corée et du Japon).

Côté plateformes, Crimson Desert Charting the Unknown sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam et l’Epic Games Store, à la même date et à la même heure partout. Les joueurs Mac devront en revanche patienter, car l’extension ne sera pas proposée sur le Mac App Store au lancement, Pearl Abyss promettant une annonce séparée si une version Mac est prévue. Enfin, côté tarif, le prix annoncé en Europe est de 24,99 €.

Quelles nouveautés attendre du DLC Charting the Unknown ?

Comme pour l'aventure d'origine, le DLC de Crimson Desert voit les choses en très grand et va grandement étoffer le monde déjà gargantuesque de Pywell avec :

Trois nouvelles trames narratives : une pour chacun des héros, Kliff, Oongka et Damiane, à lancer depuis le menu Journal une fois l’histoire principale terminée ;

L’exploration sous-marine : les trois personnages pourront en effet plonger pour explorer les fonds marins, où les attendent ruines, coffres, nouvelles créatures et nouvelles montures ;

La navigation : il sera possible de construire ou d’acheter un navire pour parcourir le Grand Océan de Pywell ;

Romances et festivals : de quoi tisser des liens plus profonds avec certains habitants de Pywell ;

Un système de logement amélioré : qui permettra de bâtir sa maison de A à Z ;

Les châteaux des Crinières Grises : trois châteaux spécifiques pourront accueillir la tribu de Kliff ;

Le Jardin des épreuves : un nouveau mode axé sur le combat, où il faudra affronter à la chaîne des boss déjà croisés dans Crimson Desert.

Ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans le grand DLC de Crimson Desert

Si vous comptez sauter dans le grand bain du DLC de Crimson Desert dès le 29 octobre 2026, sachez que l'accès à certaines nouveautés demandent de remplir des prérequis. Pearl Abyss précise en effet que plusieurs fonctionnalités de Charting the Unknown ne se débloquent que sous certaines conditions, à commencer par la fin de la campagne principale pour accéder aux nouveaux arcs narratifs. Les retardataires ont donc peu de temps pour boucler l’aventure de Kliff avant l’ouverture des vannes.

Source : Pearl Abyss