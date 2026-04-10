Un certain nombre de nouveautés sont d’ores et déjà en développement pour Crimson Desert, qui nous dresse un tableau détaillé de ce qui arrivera ces prochaines semaines.

Pour les joueurs de Crimson Desert, l’aventure ne fait que commencer. En effet, trois semaines après sa sortie, l’immense bac à sable en monde ouvert de Pearl Abyss n’en finit plus de faire parler de lui, porté par les nombreuses surprises qu’il réserve à son public. Car ce dernier n’est pas seulement un jeu extrêmement généreux en contenus : c’est aussi une expérience pleine de secrets qui ne demandent qu’à être découverts. Et cela tombe bien, puisque Crimson Desert compte bien donner d’autant plus de raisons aux joueurs de rester à Pywel.

De grosses mises à jour arrivent pour Crimson Desert

« C’est difficile à croire que cela fait déjà près de trois semaines que nous vous avons accueillis à Pywel » s’étonne Pearl Abyss. « Durant ce temps, nous avons suivi de près vos aventures, vos discussions et vos retours, tout en nous efforçant de faire de Crimson Desert une expérience encore plus agréable pour tout le monde. […] Suivre le parcours de chacun depuis le lancement a beaucoup compté pour nous, et nous vous sommes sincèrement reconnaissants pour votre dévouement et votre soutien » assurent les créateurs du jeu.

C’est pourquoi en guise de remerciement, Pearl Abyss a tenu à offrir à la communauté un petit aperçu de ce qui l’attendra au cours des prochains mois. Car oui, Crimson Desert est encore loin d’avoir dit son dernier mot, et de nombreuses nouveautés sont d’ores et déjà en préparation entre les murs du studio coréen. « Vous y trouverez notamment une grande variété de contenus destinés à ceux qui souhaitent découvrir de nouvelles façons de profiter du jeu, et à ceux qui veulent se lancer de nouveaux défis » expliquent les développeurs.

Cela comprendra alors la possibilité de réaffronter les boss déjà rencontrés, de chasser une nouvelle fois les forces ennemies de certains territoires, ou encore l’introduction d’un niveau de difficulté pour que chacun puisse adapter l’expérience Crimson Desert à son goût. De même, Pearl Abyss annonce travailler sur de nouveaux contenus axés sur les combats, en plus d’œuvrer sur l’addition de nouvelles tenues pour le héros, de nouvelles compétences pour Damiane et Oongka, ou enfin sur la possibilité de masquer les armes portées dans le dos.

De nouvelles améliorations au programme

Et ce n’est évidemment que le début. Le studio révèle également que de nouveaux espaces de stockage spécialisés feront leur apparition au cours des prochaines semaines, que ce soit pour permettre aux joueurs de Crimson Desert de conserver leurs aliments, leurs tenues, leurs ressources ou leurs objets de collection. Plus intéressant encore, de nouvelles montures et de nouveaux animaux de compagnie sont en approche, aux côtés de multiples améliorations pour l’interface utilisateur, les contrôles ou encore les visuels du jeu.

Bref, vous l’aurez compris donc : Pearl Abyss travaille sur un paquet de nouveautés, qui permettront non seulement de peaufiner l’expérience de jeu, mais aussi de l’enrichir davantage encore. Et le meilleur dans tout cela ? Il n’y aura visiblement pas à attendre trop longtemps avant de pouvoir en profiter, puisque le studio prévoit d’introduire tous ces éléments progressivement d’ici le mois de juin. « Nous espérons que vous attendez ces mises à jour avec impatience », concluent alors les développeurs. Et au vu des réactions du public : c’est définitivement le cas.

Source : Pearl Abyss