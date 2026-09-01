Pearl Abyss vous donne l'opportunité de tester Crimson Desert 20 minutes gratuitement grâce à une démo gratuite jouable sur n'importe quel PC, et ça, sans même avoir besoin de téléchargement.

Vous hésitez toujours à vous lancer dans l'aventure Crimson Desert ? Pearl pourrait bien avoir la solution pour vous avec sa nouvelle démo gratuite. Jouable sur n'importe quel ordinateur, PC ou Mac, vous n'avez besoin que d'un navigateur et d'une connexion internet pour y jouer. C'est l'occasion pour vous de mettre le pied à Pywell et de vous faire votre propre impression.

Crimson Desert jouable gratuitement 20 minutes pour tous

Quand on se lance dans un open world sur PC, il vaut mieux avec une machine qui tient la route. Surtout avec un jeu aussi rempli que Crimson Desert. Cela laisse une bonne partie du public curieux sur le carreaux. Mais Pearl Abyss a décidé de vous donner une occasion d'essayer le jeu gratuitement pendant 20 minutes. Peu importe votre ordinateur (PC, Mac ou Linux) et sa configuration, vous pouvez en profiter avec une simple connexion internet.

« Quelle est cette sorcellerie ? »1 s'interrogent certains internautes. Eh bien, le studio sud-coréen a mis en place un système de jeu à la demande, mais pour une démo gratuite. En somme, vous avez simplement besoin d'ouvrir la page internet dédiée à l'essai de Crimson Desert sur Twitch pour vous lancer. La partie démarre en streaming sous vos yeux, vous contrôlez tout et, pendant 20 minutes top chrono, à vous de jouer.

© AUR pour Gameblog

La démo gratuite de Crimson Desert a été mise en place sur Twitch, sans besoin d'un compte. Pour en profiter, il suffit de vous rendre sur la bonne page. Pendant 20 mintues, vous pouvez vous aventurer dans le monde ouvert de Pywell. Petite mise en garde toutefois : le jeu est uniquement en anglais et se joue en QWERTY. Voici comment y accéder :

Rendez-vous sur la plateforme Twitch (voir lien ci-dessous)

Cochez la case « Je comprends que ce contenu est destiné à un public adulte »

Cliquez sur « Lancer démo ».

Après le chargement de la démo, maintenant la barre d'espace pour que la partie démarre

Profitez du jeu ! (un chrono en haut en à droite de l'écran vous indique le temps restant)

Notez qu'au bout des 20 minutes, la partie de Crimson Desert s'arrête et une fenêtre vous encourageant à acheter le jeu sur Steam apparaît. De même si vous quittez la page. Cela dit, il semble que vous pouvez relancer une démo gratuite depuis une nouvelle fenêtre privée ou un autre navigateur. Ça peut être l'occasion d'essayer de nouvelles choses.