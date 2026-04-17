Avec Crimson Desert, Pearl Abyss n'a pas pris de gants et propose un monde ouvert titanesque à explorer, et en nous tenant très rarement la main pour nous laisser découvrir par nous-mêmes tous les mystères qu'il renferme. Il arrive ainsi très souvent qu'on tombe sur une structure aux mécanismes extrêmement cryptiques, qu'il faudra souvent retourner voir plus tard avec de nouvelles capacités pour être en mesure d'interagir avec. Tel est le cas des Sanctuaires, qui a visiblement bien caché son jeu pour de nombreux joueurs.

Crimson Desert et ses insondables secrets rendent encore fous certains Crinières Grises

Outre les Abysses, qui représentent à elles seules une région supplémentaire et un pan entier de Crimson Desert, la surface de Pywel ne manque pas non plus de mystères et véritables casse-têtes pour les amateurs de ce genre d'activités. De même, une série de quêtes en lien avec les Sorcières a visiblement provoqué des nœuds au cerveau de certains joueurs : la purification des Sanctuaires. Dans chaque région de Pywel, on trouve de tels lieux de pouvoir occupés par des factions adverses. Généralement, il convient de les éliminer pour libérer le lieu, puis de restaurer l'alimentation des Sanctuaires, la plupart du temps avec des pouvoirs qu'on débloque au fil de la progression de l'histoire principale.

Sur Reddit, un joueur a fait part d'une découverte qu'il jugeait très mal expliquée, voire pas du tout, par les créateurs de Crimson Desert, et qui a également semé la confusion auprès des autres joueurs. « Après 200 heures, j'ai découvert que, après avoir purifié les Sanctuaires, il faut aussi les stabiliser et ça donne des objets nécessaires pour fabriquer de l'équipement Coucou ». Sauf que, en principe, on reçoit nos premières quêtes de purification de Sanctuaires justement après avoir débloqué la forge de Coucou et les moyens nécessaires pour stocker certains objets trop lourds dans un chaudron prévu à cet effet.

Même si Crimson Desert est souvent très cryptique, beaucoup de situations trouvent une solution si on prend quelques secondes pour réfléchir aux outils à notre disposition. Il est en revanche vrai que, dans le cas des objets reçus après la purification d'un Sanctuaire, ceux-ci ne trouvent une utilité que bien plus tard dans le jeu. Cela témoigne toutefois d'une énorme profondeur dans le design du jeu, qui lui offre donc une grande longévité pour les aventuriers les plus déterminés.

Source : Reddit