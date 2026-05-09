Avant la sortie de Crimson Desert, les développeurs affichaient déjà leurs inspirations à Red Dead Redemption 2 en comparant la carte des deux jeux. En explorant Pywell, on se rend encore plus compte de l'influence du titre emblématique de Rockstar Games, avec de nombreuses activités du quotidien comme on peut en effectuer dans la peau d'Arthur Morgan, mais avec un twist médiéval. Via une récente découverte en-dehors des limites du jeu, un joueur a fait une découverte qui affine encore la frontière entre les deux univers.

Comme une référence bien cachée à Red Dead Redemption 2 dans Crimson Desert

Comme si le gigantesque monde disponible dans Crimson Desert ne suffit pas, certains s'amusent à dos de dragon à explorer au-delà des limites de la carte. Tel est notamment le cas de Riskbreaker, qui en volant au nord de la région neigeuse de Pailune, a découvert, après des montagnes auxquelles il manquait des textures, tout un village pratiquement terminé, coincé dans une vallée enneigée. À noter toutefois que, quand on sort des limites du jeu, celui-ci nous impose un compte-à-rebours de 30 secondes avant de nous ramener au point de passage le plus proche.

Dans ce temps imparti pour éviter d'explorer au-delà des limites de Crimson Desert, Riksbreaker n'a pu que jeter un rapide coup d'œil autour de lui. Ce court aperçu a toutefois suffi à d'autres joueurs pour trouver dans ce village d'étranges similitudes avec celui qu'on arpente dans le prologue de Red Dead Redemption 2. Qu'il s'agisse de la topographie, de l'ambiance montagneuse et enneigée, les similitudes sont en effet assez curieuses.

Bien que le village se situe pourtant très loin des limites du monde ouvert de Crimson Desert, les assets du village apparaissaient comme déjà presque finalisés. Cela pourrait soit suggérer que les développeurs ont dû réduire la taille de la carte, déjà gargantuesque, soit qu'ils ont gardé des munitions pour une possible extension du terrain de jeu de Crimson Desert à l'avenir. Compte tenu de la volonté de Pearl Abyss de soutenir sa dernière production sur le long terme, une telle possibilité apparaît plutôt plausible.

Source : Riskbreaker sur YouTube