À chaque nouvelle année son nouveau jeu marquant durablement l’esprit des joueurs, et s’inscrivant ainsi le temps de le dire comme l’un des plus sérieux candidats au titre de GOTY. En 2025, il s’agissait indubitablement de Clair Obscur Expedition 33. Cette année, tout porte à croire qu’il pourrait bien s’agir de Crimson Desert. En effet, depuis sa sortie le 19 mars dernier, le titre de Pearl Abyss ne cesse de faire parler de lui auprès des joueurs, bluffés par le nombre de découvertes inattendues qu’ils y font au fil des heures.

Dans Crimson Desert, sky is the limit

Car Crimson Desert n’est peut-être pas parfait, mais une chose est sûre : il ne manque ni de ressources, ni de surprises. De fait, tandis que le studio s’affaire à peaufiner le jeu par le biais de nombreuses mises à jour, la communauté du jeu, de son côté, n’a de cesse d’en repousser les limites afin de découvrir tout ce qu’il peut avoir à offrir. Et c’est précisément ce qui a conduit certains joueurs à mettre au jour le fait que Crimson Desert permet littéralement d’aller dans l’espace, au point d’y observer les étoiles et même la Voie lactée.

Pour pouvoir profiter d’un tel spectacle, il faut toutefois faire preuve d’un peu de ruse et surtout de beaucoup de patience. Car pour y arriver, il faut au préalable installer un mod permettant de bénéficier d’une endurance illimitée, puis enchaîner jusqu’à 10 000 attaques aériennes à un rythme soutenu pour pouvoir prendre suffisamment de hauteur. La chaîne YouTube « ItemRelocationClub », à l’origine de cette découverte, parle alors d’une affaire d’environ trois heures, ce qui est loin d’être négligeable. Mais c’est le prix à payer pour une si belle vue.

Le jeu impressionne les joueurs de Red Dead Redemption 2

On pourrait alors s’interroger sur le fait de savoir pourquoi Pearl Abyss s’est donné la peine de modéliser tout cela, alors même que le jeu ne semble à aucun moment destiné à nous faire prendre une telle hauteur. Pour NikTek, l’un des internautes ayant réalisé une vidéo sur cet exploit, cela pourrait être le signe que nous aurons peut-être droit un jour à un DLC se déroulant dans l’espace, voire même à un nouveau jeu en monde ouvert dans ce cadre. Bien sûr, cela ne reste toutefois qu’une simple théorie de sa part.

Dans tous les cas, nul doute que cette découverte fascine les joueurs de Crimson Desert, qui n’en finissent plus de s’émerveiller par toutes les possibilités offertes par le jeu. « Ce jeu est totalement fou » s’est par exemple exclamé l’un des joueurs sur X à la vue de la vidéo de NikTek. « Je ne vais pas mentir, c’est encore plus fou que les systèmes de vent et de température de Red Dead Redemption 2 » a assuré un autre. Ce à quoi NikTek a répondu avec humour : « Ça bat le détail des c*illes des chevaux ». Et qui sait ce que Crimson Desert nous réserve encore.

Source : X