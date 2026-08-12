Avec plus de 6 millions d’exemplaires vendus en l’espace de cinq mois seulement, Crimson Desert est ce que l’on pourrait aisément appeler un beau succès. Mais au vu de l’engouement suscité par le titre avant même sa sortie, on ne peut pas vraiment dire que cela soit une surprise. Ni pour le public, ni pour Pearl Abyss qui n’a jamais caché l’ampleur de ses ambitions pour sa franchise, qui ne fait alors que débuter. Car tandis qu’un premier DLC est désormais en développement, le studio le confirme : Crimson Desert aura droit à des suites… et plus encore.

Crimson Desert n’est que le début, des suites sont déjà prévues

Oui, loin de se laisser démonter par le léger ralentissement des ventes qu’a subi le titre au cours de son second trimestre de commercialisation, le studio a assuré être « ouvert à diverses possibilités » quant à l’avenir de la série, qui pourrait prendre la forme de « contenus additionnels, d’extensions de plateforme et de suites ». « Crimson Desert n’est pas un titre ponctuel », a ainsi assuré Pearl Abyss, qui considère les aventures de Kliff comme le point de départ « d’une licence phare du studio pensée pour une croissance et une expansion à long terme ».

« Nous évaluerons les opportunités de développement futures en temps voulu », a cependant précisé ce dernier à l’occasion de son dernier bilan financier, en ajoutant naturellement que le suivi de Crimson Desert et de ses DLC continuera en parallèle. Car comme peuvent en témoigner les nombreuses mises à jour déployées depuis le lancement du jeu en mars dernier, Pearl Abyss est loin d’en avoir terminé avec le titre, destiné à être peaufiné au gré des patchs par de multiples améliorations et autres nouveautés gratuites.

© Pearl Abyss

Un mode multijoueur envisagé pour le titre

Pearl Abyss pourrait même aller encore plus loin en agrémentant Crimson Desert d’un mode multijoueur, qui prendrait alors la forme d’un « MMO allégé ». « Il existe un potentiel considérable d’extension vers des modes multijoueurs », a assuré le studio ; en admettant toutefois que « l’intégration d’une fonctionnalité multijoueur est bien complexe que le simple ajout d’un nouveau mode de jeu ». « Il s’agit d’un projet technique d’envergure qui nécessite une évaluation approfondie de l’architecture des serveurs, de l’équilibre du jeu, de la stabilité multiplateforme et des modèles d’exploitation des services en ligne », révèlent les créateurs de Crimson Desert.

Pour Pearl Abyss, la priorité reste les DLC du jeu

Mais pour Pearl Abyss, là n’est pas encore la question. Pour l’heure, leur « priorité absolue » reste naturellement la conception des futurs DLC, ainsi que de leurs prochains projets que l’on sait déjà être DokeV et Plan 8. Quant à la première extension de Crimson Desert, dont le développement a été officialisée plus tôt cet été, elle serait pour l’instant « prévue pour cette année », même si du travail reste encore à faire. Plus d’informations, comme son prix, sa date de lancement et son contenu, nous seront communiquées au cours des trois prochains mois.

Source : Pearl Abyss