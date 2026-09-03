Avec plus de 6 millions de ventes depuis son lancement en mars 2026, Crimson Desert s’est imposé comme l’un des plus grands succès de l’année. Naturellement, Pearl Abyss a rapidement commandé des DLC pour surfer sur le succès de son jeu, constamment mis à jour. La version Enhanced, lancée pendant la Gamescom 2026 avait à elle seule ajouté des doublages français, de nouvelles cinématiques et scènes narratives, amélioré l’histoire ou encore le système d’apprentissage des compétences, le tout gratuitement. Afin de continuer à capitaliser sur son jeu à succès, l’éditeur coréen avait également annoncé un premier DLC pour l’année fiscale en cours. Peu de joueurs s’attendaient en revanche à ce qu’il sorte si vite. Crimson Desert Chartering the Unknown a en effet été annoncé pour le 15 octobre 2026 sur consoles et PC lors du State of Play de septembre 2026.

Le DLC de Crimson Desert sortira le 15 octobre 2026

A peine la mise à jour 2.0 sortie, que Pearl Abyss remet le couvert. Crimson Desert Chartering the Unknown prolongera donc l’aventure au-delà de sa conclusion principale et le studio coréen n’a visiblement pas prévu de n’ajouter que trois quêtes et une poignée d’équipements. Ce premier DLC payant, dont le prix est encore inconnu à l’heure où ces lignes sont écrites, ouvrira surtout de nouvelles perspectives d’exploration, au sens propre. Crimson Desert Chartering the Unknown introduira en effet la plongée sous-marine et la possibilité de prendre la mer à bord de son propre navire. Toujours dans la démesure, Pearl Abyss étendra également les possibilités de construction et de personnalisation, avec notamment plusieurs châteaux. A cela s’ajoute également de nouveaux combats de boss, des ensembles d’armure inédits.

Même si cela reste à confirmer, il semblerait d’après cette bande-annonce du State of Play de septembre 2026 que Crimson Desert Chartering the Unknown introduirait une fonctionnalité particulièrement appréciée des amateurs de RPG : les romances. Il faudra cependant attendre une éventuelle confirmation de Pearl Abyss, qui n’a pour le moment pas détaillé le contenu complet de ce premier DLC. L’extension s’annonce malgré tout particulièrement copieuse, surtout pour un contenu annoncé aussi rapidement après le lancement. Reste à voir le prix d’entrée de ce premier contenu payant.

Source : Pearl Abyss