La sortie de Crimson Desert, l'un des RPG les plus prometteurs de ces dernières années, est plus qu'imminente. Quand pourrez-vous y jouer ? On a la réponse.

Nos sommes enfin aux portes du lancement de Crimson Desert. Le RPG d'heroic fantasy de Pearl Abyss, le studio sud-coréen à qui on doit déjà Black Desert, est particulièrement attendu. Au fil des présentations, il a su éveiller une curiosité qui s'est transformée en véritable engouement. La promesse est telle que le jeu, s'il se montre à la hauteur, pourrait devenir l'un des open worlds de référence pour les prochaines années. Alors, si comme beaucoup vous voulez vous lancer dans l'aventure dès qu'il sera disponible, voici quand vous pourrez commencer à y jouer exactement.

Une heure de sortie tardive pour Crimson Desert en France métropolitaine

À la veille de la sortie de Crimson Desert, vous êtes nombreux à trépigner d'impatience. Le jeu de Pearl Abyss risque de devenir un événement à lui tout seul tant son univers s'annonce gigantesque. Déjà, il a capté l'attention d'une partie du public avec une map qui dépasserait celle de Skyrim et de Red Dead Redemption 2 par sa taille. Dès lors, le plus tôt vous pourrez y jouer, le plus tôt vous progresserez dans ce vaste monde.

Or, vous ne pourrez malheureusement pas y jouer aussi tôt que vous le voulez. Crimson Desert sortira bien demain sur PC, Mac, PS5 et Xbox Series X|S. Mais Pearl Abyss tient à ce que tout le monde se lance en même temps dans l'aventure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a bloqué les versions physiques en imposant une mise à jour day one. Donc, si vous pouvez d'ores et déjà pré-télécharger le jeu sur votre console ou votre ordinateur, vous ne pourrez le commencer qu'à 23 heures, heure de Paris, ce jeudi 19 mars.

© Pearl Abyss.

De quoi parle le nouveau jeu de Pearl Abyss ?

Crimson Desert vous invite à l'aventure dans le vaste continent de Pywel, déjà connu des joueuses et joueurs de Black Desert. Dans la peau de Kliff Madcuff, vous dirigez une bande de mercenaires, les Greymanes. Survivant tant bien que mal, le destin de la bande est totalement renversé lorsqu'il se retrouve attaqué. Un événement qui place le héros face à un passé qu'il préférait oublier. Un nouveau périple s'annonce alors, durant lequel il pourra compter sur des alliés aux talents très utiles. Mêlant action et RPG, le titre de Pearl Abyss est la promesse de dizaines d'heures de jeu.