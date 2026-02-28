Crimson Desert est sans doute l'une des sorties les plus attendues de ce mois de mars 2026. Si vous êtes impatient, on a justement une excellente nouvelle pour vous à propos du jeu.

En ce début d'année 2026, il y a peu de jeux qui ont su fédérer autant de joueurs que Crimson Desert depuis son annonce. Le premier RPG solo du studio Pearl Abyss s'est en effet considérablement dévoilé ces derniers mois, présentant en détail son univers et ses mécaniques. On avait même eu droit à une vidéo de présentation en janvier, et il y avait clairement de quoi s'enthousiasmer. Pour rappel, le titre paraîtra le 19 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.

Aujourd'hui, on apprend encore une excellente nouvelle : on retrouvera dans Crimson Desert beaucoup de visages tirés de nos certains de nos jeux favoris.

A un peu plus de deux semaines de la sortie de Crimson Desert, la communication s'intensifie et certains joueurs trépignent d'impatience. Ce projet de RPG solo très ambitieux en monde ouvert semble décidé à tout rafler, arrivant sur le marché avec des promesses plein son sac. Un gigantesque monde ouvert, plusieurs compagnons jouables, des combats qui ont déjà l'air très dynamiques, un rendu visuel ultra-fin... Clairement, le RPG de Pearl Abyss semble avoir tout pour lui.

Un casting d'acteurs all-star pour Crimson Desert

Et à en croire un tweet publié par le compte officiel du jeu ce 24 février, le studio a également réussi à réunir un casting cinq étoiles pour son prochain projet. C'est notamment Alec Newman qui endossera le rôle de Kliff, le héros du jeu. Vous le connaissez peut-être pour son interprétation de Adam Smasher dans Cyberpunk 2077. A ses côtés, on retrouve d'autres noms tout aussi prestigieux.

L'image officielle du casting de Crimson Desert, publiée sur le compte X du jeu

Les personnages de Damiane et Oongka (qui complètent le trio du jeu) seront respectivement interprétés par Stewart Scudamore et Rebecca Hanssen. Cette dernière incarnait entre autres Alfira dans l'excellent Baldur's Gate 3, mais aussi EVE dans Stellar Blade ou encore Olivia Jablonski dans Dying Light: The Beast.

Et du côté de ce bon Stewart Scudamore, sa voix vous sera peut-être familière si vous avez dévoré la série Arcane. On retrouve également dans le casting d'acteurs de Crimson Desert des noms comme Emily Barber (qui jouait dans le récent Absolum), ou celui d'Alastair Parker qui apparaissait dans GreedFall et Dragon Age Inquisition.

Voilà ce qu'on peut appeler un casting de qualité. Tous et toutes dans leurs précédents rôles respectifs, ce groupe d'acteurs et d'actrices a su donner vie à des personnages dans des tons et des ambiances très différentes. Le mélange de toutes ces influences pourrait donc donner quelque chose de très intéressant. Crimson Desert semble bien parti pour faire beaucoup de bruit à sa sortie le 19 mars, et on est très curieux de voir à quoi ressemblera le résultat final.

Sources : GamingBolt et GameRant