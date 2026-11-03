Pour accompagner la sortie de son premier grand DLC, Crimson Desert propose de récupérer du contenu gratuit, mais ne tardez pas pour profiter de l'offre.

Comme beaucoup d'autres titres avant lui, Crimson Desert célèbre la sortie de Charting the Unknown, son premier DLC Histoire de marquer le lancement de Charting the Unknown, première extension payante de Crimson Desert sortie le 29 octobre dernier après un léger report, Pearl Abyss a voulu accompagner l’événement de contenu gratuit offert via l’entremise d’une campagne de Twitch Drops. Celle-ci s’étale sur deux semaines, mais la première vague, qui ne nécessite pas de posséder le DLC, va bientôt expirer : il vous reste donc peu de temps pour en profiter.

Crimson Desert vous offre du contenu gratuit via Twitch, mais faites vite

Cette opération de contenus gratuits offerts par Pearl Abyss sur Crimson Desert passe ainsi par une campagne de Twitch Drops. Vous connaissez donc la musique : il faut regarder un stream partenaire pendant une durée déterminée pour obtenir les éléments offerts à utiliser en jeu.

À ce titre, cette première semaine de Twitch Drops accompagnant la sortie de Charting the Unknown adopte un thème pirate, avec de l’équipement, un familier et de la nourriture pour Kliff. Bonne nouvelle, ces récompenses sont utilisables avec le seul jeu de base (Crimson Desert Enhanced). L’événement se termine ce mercredi 4 novembre 2026, à 00h59 chez nous, soit dans la nuit de mercredi à jeudi. Voici les modalités pour récupérer le contenu gratuit proposé :

Rendez-vous sur une chaîne participante en live sur Twitch dans la catégorie Crimson Desert, affichant la mention « Drops activés » (vous pouvez laisser le stream tourner et faire autre chose entre-temps) ;

Regardez n’importe quel stream de Crimson Desert pendant 1 heure et récupérez 10 Viandes braisées ainsi qu’une Lanterne de pirate ;

; Regardez pendant 2 heures pour obtenir un Cache-œil de pirate et une Épée de pirate ;

; Et enfin regardez pendant 3 heures pour débloquer le familier Perroquet et son Chapeau de pirate.

Et ce n’est pas tout : une seconde vague de contenus gratuits offerts sur Crimson Desert via Twitch prendra le relais du jeudi 5 novembre à 01h00 au jeudi 12 novembre à 00h59 (heure de Paris). Elle proposera trois pièces de personnalisation pour votre navire, issues de l’ensemble « Vent favorable » (taille moyenne) : une figure de proue après 1 heure, une poupe après 2 heures et une voile après 3 heures. Attention toutefois, ces éléments nécessitent de posséder le DLC Charting the Unknown pour être utilisés.

Comment récupérer ces contenus gratuits sur Twitch ?

Après avoir gagné le contenu gratuit de cette campagne Twitch Drops en lien avec Crimson Desert, il ne reste plus qu’à le récupérer. Voici la marche à suivre :

Créez un compte Pearl Abyss si ce n’est pas déjà fait, puis liez-le à votre compte Twitch et à votre plateforme de jeu (même si vous l’aviez déjà fait pour Black Desert, une nouvelle autorisation peut être nécessaire) ;

Regardez vos streamers favoris jouer à Crimson Desert pendant la durée requise pour chaque palier ;

Une fois le palier atteint, cliquez sur « Récupérer » directement dans le chat du stream ;

Rendez-vous ensuite sur la page officielle de l’événement Twitch Drops de Crimson Desert pour connecter votre compte Twitch et choisir votre plateforme (PC, PS5 ou Xbox Series) ;

Lancez le jeu avec le compte utilisé pour jouer à Crimson Desert afin de recevoir les récompenses.

Une fois le contenu récupéré, il ne vous restera plus qu’à vous rendre dans le jeu, et plus précisément dans le menu Autres, puis Add-ons, pour réceptionner vos objets.

Source : Twitch