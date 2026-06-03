Avant même sa sortie, l’information avait déjà été actée par Pearl Abyss : Crimson Desert est pensé pour être un jeu aussi ambitieux que généreux, et il faudra sans aucun doute un sacré paquet d’heures à la communauté pour parvenir à en percer tous les secrets. Surtout quand on voit le nombre de mises à jour déployées par le studio au fil des semaines, qui ajoutent toujours plus de contenus et d’opportunités inédites au monde de Pywel. Et c’était sans compter, bien sûr, sur l’arrivée d’un futur DLC, officiellement entré en développement chez Pearl Abyss.

C’est officiel, un DLC arrive pour Crimson Desert

C’est en effet à l’occasion de sa dernière mise à jour des développeurs, conçue pour nous dévoiler ce qui attendra les joueurs d’ici le mois de septembre 2026, que le studio a confirmé l’information. Plusieurs mois après avoir annoncé être « en train d’explorer diverses façons de faire passer Crimson Desert au niveau supérieur, DLC inclus », l’équipe révèle désormais avoir commencé « à travailler dur sur un DLC à venir » pour le jeu. En revanche, elle n’est visiblement pas encore prête à nous en dire davantage à ce sujet pour le moment.

« Même si nous ne pouvons pas encore vous en dire plus, nous y travaillons de sorte à en faire un ajout significatif pour votre aventure », assure cependant Pearl Abyss. « Nous vous donnerons plus de détails à l’avenir, donc restez à l’écoute ». Voilà qui devrait assurément faire plaisir aux millions de joueurs ayant succombé au charme de Pywel, Crimson Desert s’étant déjà écoulé à plus de cinq millions d’exemplaires depuis sa sortie. Même si, on ne va pas se mentir : après la dernière déclaration du studio, l’arrivée d’un DLC ne faisait pas vraiment de doute.

Il ne reste maintenant plus qu’à prendre son mal en patience en attendant de découvrir ce vers quoi nous amènera Crimson Desert par la suite, en sachant de multiples mises à jour devraient déjà permettre au public de trouver de bonnes raisons d’y rester. Parmi les dernières informations partagées par Pearl Abyss, on sait par exemple que de nouvelles améliorations sont en approche pour l’histoire comme le gameplay, et que des contenus inédits sont également au programme du studio, qui ne manque visiblement pas d’idées pour enrichir l’expérience.

Source : Pearl Abyss