Quoique perfectible et assez creux d'un point de vue narratif, Crimson Desert aura définitivement su parler aux joueurs à la recherche de grandes aventures dans un gigantesque bac-à-sable. Il a toutefois fallu sept longues années pour que Pearl Abyss accouche de ce projet extrêmement ambitieux, qui a donc représenté un investissement de temps et d'argent colossal. Via l'interview récente du co-fondateur d'un studio occidental bien connu, on a appris qu'un équivalent bien de chez nous était à l'étude, mais malheureusement tué dans l'œuf faute de financement.

L'équivalent d'un Crimson Desert occidental perdu sous une avalanche de refus par les éditeurs

De nos jours, les jeux en monde ouvert sont monnaie courante, au point d'avoir généré une certaine lassitude à leur égard. Mais des jeux ambitieux et massifs comme Crimson Desert sont une sorte d'exception qui confirme la règle, en proposant un énorme bac-à-sable regorgeant d'activités et mystères qui pourront occuper les explorateurs les plus acharnés pendant des centaines d'heures. Mais un projet aussi faramineux n'est clairement pas une sinécure et demande énormément de temps et d'argent.

C'est ce qu'aurait appris à ses dépens Avalanche Studios (Just Cause), qui, d'après son cofondateur Christopher Sundberg, avait justement en tête un nouveau jeu d'aventure dans un monde ouvert massif assez similaire à Crimson Desert. Dans une interview auprès de PC Gamer, il a confié que « nous avions tout ce que j'ai vu dans ce jeu pour notre propre projet », baptisé AionGuard, un « jeu en monde ouvert fantastique de rêve » présenté en grandes pompes il y a bien des années, puisque cela remonte à 2009.

Peut-être trop ambitieux par rapport aux technologies de l'époque, cet équivalent occident de Crimson Desert avant l'heure ne verra finalement jamais le jour, Avalanche ayant connu avec ce projet de nombreuses déconvenues. « On avait un accord avec un gros éditeur disposant de plein de licences. Mais ils ont voulu se concentrer sur ça et ont coupé les ponts avec nous par message, je ne leur pardonnerai jamais ça. Ensuite, on a voulu annoncer notre jeu de notre côté, ça a refroidi tous les éditeurs qui nous ont fermé la porte car il était déjà annoncé. Et donc le jeu est mort en silence ». Compte tenu du succès avéré de Crimson Desert, malgré ses imperfections, peut-être que les éditeurs occidentaux seront désormais plus réceptifs à un projet équivalent. L'avenir nous le dira.

© Avalanche Studios

Source : PC Gamer