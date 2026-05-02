Ancien pilier de CD Projekt Red, Konrad Tomaszkiewicz est désormais à la tête de son propre studio, Rebel Wolves, dont The Blood of Dawnwalker, leur premier jeu, a annoncé sa date de sortie pour le 3 septembre 2026 sur PC, Xbox Series et PS5. Avec un tel CV, les questions portées sur l’industrie et ses mouvances lui sont fréquemment posées. En plus de vendre son RPG vampirique dans les colonnes de Gamesradar, l’intéressé a également distribué des bons points aux bons élèves comme Clair Obscur Expedition 33 et Crimson Desert, sans omettre de tacler au passages certaines dérives des AAA.

Le directeur de The Witcher 3 donne son avis sur le succès de Crimson Desert

Dans une industrie où les AAA sentent le réchauffé, certaines productions d'autres calibres et horizons ont tout d'une bouffée d'air frais. Derniers exemples en date, Clair Obscur Expedition et Crimson Desert, de véritables raz-de-marée dont l'ampleur démesurée aurait pu rester insoupçonnée jusqu'au dernier jour précédant leur lancement. Pour l'ancien directeur de The Witcher 3, si ces deux productions radicalement différentes résonnent autant avec les joueurs, c'est parce qu'elles dénotent des intentions des gros éditeurs. « Le problème dans cette industrie, c'est que certains créent des studios en pensant trop à comment faire de l'argent. C'est une approche très froide du jeu vidéo. On ne peut pas créer de l’art comme ça », estime-t-il.

Dans ce paysage parfois enlisé dans ses propres habitudes, deux titres trouvent donc grâce à ses yeux : Clair Obscur et Crimson Desert. « Ces jeux sont différents. Ce ne sont pas des copies d'autres AAA. Ils proposent réellement quelque chose de vraiment frais. » De là, naît une envie de voir émerger des propositions moins formatées, qui tirent leur épingle du jeu par leur différence et leur originalité. Une envie partagée par les joueurs, qui ont justement salué ces deux productions pour ces mêmes raisons. Naturellement, The Blood of Dawnwalker et son studio Rebel Wolves s’inscrivent dans cette philosophie. « Nous voulons évoluer », poursuit-il.

Le RPG vampirique Dawnwalker, la prochaine sensation de 2026 ?

Le RPG de dark fantasy sera, en certains points, très proche de The Witcher 3, mais aura surtout son propre ADN, marqué par une esthétique gothique forte, une narration centrée autour d’un personnage hybride humain le jour et vampire la nuit, ainsi qu’une course contre la montre de 30 jours en jeu, comme une utilisation innovante du cycle jour/nuit. Bref, sur le papier, The Blood of Dawnwalker a tout pour être l’un des RPG les plus marquants de 2026, et qui sait ? Peut-être qu’il marchera lui aussi sur les traces de Clair Obscur et Crimson Desert ? Réponse dès le 3 septembre sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : Gamesradar