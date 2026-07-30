Vous pensiez que voyager dans l’espace à bord d’un pot de fleur était impossible ? Ce joueur de Crimson Desert nous a prouvé le contraire en rencontrant un bug hilarant.

Tout le monde s’accordera à le dire : il n’y a rien de plus énervant qu’un bug dans un jeu. Surtout quand celui-ci impacte de manière plus ou moins négative l’expérience, au point parfois de bloquer la progression. Mais il faut l’avouer, il y a tout de même certains cas où les bugs peuvent aussi s’avérer profondément hilarants. Et ce joueur de Crimson Desert nous le prouve en se rendant au cœur de l’atmosphère… à bord d’un pot de fleur en guise de vaisseau spatial.

Ce joueur se rend dans l’espace de Crimson Desert sur un pot de fleur

Oui, vous avez bien lu. Partagé par un certain Smooth-Oper4tor, le bug en question est survenu alors qu’il vaquait tranquillement à ses occupations dans l’une des nombreuses villes de Pywel. Comme le dévoile le clip vidéo, tout est parti d’un mystérieux objet semblant flotter dans les airs, qui a ensuite poussé le joueur à mener l’enquête. À l’aide de son équipement, il est ainsi monté jusqu’à ce dernier, avant finalement de réussir à se poser dessus avec l’une de ses capacités.

Et c’est alors que le bug de Crimson Desert a pris un tournant inattendu, puisqu’il s’avère que l’objet, qui était donc un pot de fleur, était en réalité en mouvement. En accélérant la vitesse de la vidéo, Smooth-Oper4tor nous montre ainsi comment celui-ci l’a progressivement conduit à prendre toujours plus de hauteur, jusqu’à se retrouver dans l’atmosphère de Pywel. L’occasion alors, au passage, de profiter de la vue du monde ouvert gargantuesque de Crimson Desert.

Mais parce que toutes les bonnes choses ont une fin, le jeu a finalement conduit le joueur à remettre les pieds sur Terre tandis que le pot de fleur a fini par atteindre une zone jugée non accessible par les développeurs. Malheureusement, comme le révèle Smooth-Oper4tor avec humour, cela n’a pas donné lieu à « un easter egg ultra rare vraiment secret », ce qui aurait pourtant été la cerise sur le gâteau. En attendant, cette histoire aura néanmoins réussi à amuser la communauté du jeu.

Source : Smooth-Oper4tor