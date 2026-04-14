D’ici quelques jours à peine, Crimson Desert célèbrera déjà son premier mois d’anniversaire. Pour les joueurs, il est toutefois évident que l’aventure ne fait que commencer, le titre signé Pearl Abyss étant encore loin de nous avoir dévoilé tous ses secrets. Et alors que le studio se prépare en ce moment même pour de futures mises à jour, annoncées il y a peu ; le public, de son côté, n’en finit plus de tester les limites de tout ce que le jeu peut avoir à nous offrir. De quoi mettre au jour, alors, une façon on ne peut plus originale de venir à bout des boss de Crimson Desert.

Vaincre les boss de Crimson Desert avec des abeilles ? C’est possible !

Publiée sur la chaîne YouTube de Club_of_Gamers, une nouvelle vidéo permet en effet de découvrir la méthode totalement improbable utilisée par un joueur pour vaincre Machina Knight, l’un des redoutables boss du jeu. Car au lieu d’utiliser son épée comme le voudrait la logique, celui-ci se rend à la place dans son inventaire afin de libérer toutes les abeilles qu’il a pu capturer au préalable. Et contre toute attente, ce sont alors elles qui font tout le boulot à sa place, venant à bout de Machina Knight au bout de nombreuses minutes de bataille.

Et le plus étonnant dans tout cela ? Il ne s’agit même pas d’un simple coup de chance. Une seconde vidéo montre également la même stratégie appliquée aux autres boss de Crimson Desert, tels que Beloth le Serment Obscur, Bradie Gu ou encore l’Ours Blanc des Hautes Montagnes, qui sont eux aussi tous vaincus par la simple puissance des abeilles. De quoi témoigner, une nouvelle fois, de la richesse des mécaniques de Crimson Desert donc, qui s’impose définitivement comme le jeu bac à sable auquel on pouvait s’attendre, et plus encore.

« La liberté créative qu’offre ce jeu est le summum du monde ouvert », clame ainsi un internaute en réaction à la vidéo de Club_of_Gamers. « À chaque fois que je regarde une vidéo de Crimson Desert, je découvre toujours quelque chose de nouveau » se réjouit un autre, tandis qu’un troisième ironise sur le fait qu’il s’agirait de « la build de l’apiculteur ». « Dooonc, je me suis fait complètement détruire par ce boss et il le tue seulement… avec des abeilles… », s’étonne enfin un dernier dont l’ego semble en avoir pris un coup. Un jeu plein de surprise, on vous dit !

Source : YouTube