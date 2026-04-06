C’est le nouveau jeu phénomène du moment. Menu Maxi Best Of des mécaniques les plus populaires de ces dernières années, Crimson Desert clive autant qu’il séduit grâce à sa démesure, qui semble sans fin. Les séquences de gameplay et les découvertes partagées par les joueurs s’enchaînent à rythme soutenu sur les réseaux sociaux, prouvant que le jeu coréen n’a pas encore livré tous ses secrets. Le dernier exemple en date concerne en effet un boss… qui peut être tué en un seul coup. Oui, vous avez bien lu.

Il tue en boss de Crimson Desert en un coup... avec un tronc d'arbre

Tuer des boss en un seul coup sans passer par une arme légendaire ou une build savamment étudiée ? C’est possible. Le streamer Darth Microtransactions a en effet partagé sa dernière découverte, qui n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Simplement en arrachant un tronc d’arbre et en l'utilisant comme projectile, il est parvenu à tuer en un seul coup Kutum de l’Abysse, un boss pourtant réputé coriace. La technique, qui s’appuie finalement sur le pouvoir « Prise de la nature » obtenu en début de jeu, ne fonctionne pas avec tous les adversaires redoutables de Crimson Desert, mais s’avère redoutablement efficace contre plusieurs boss malgré tout. « Non mais c’est une dinguerie, ils ont pensé à tout en fait », s’amuse un internaute, impressionné par les nombreuses découvertes des joueurs et leur ingéniosité.

On pourrait penser que Pearl Abyss va rapidement corriger le tir, mais le studio coréen semble avoir disséminé plein de petites approches alternatives à bout des ennemis les plus forts de façon créative, permettant de transformer ce qui semble être des objets d’apparence anodins en véritables armes de destruction massive. Une chose est certaine, nous n'avons pas fini d'entendre parler de Crimson Desert, dont la générosité semble être un puits sans fond. En parallèle, Pearl Abyss continue de déployer des correctifs pour répondre aux retours des joueurs. Le dernier patch de Crimson Desert en date a par exemple considérablement augmenté la taille maximale du dépôt personnel, passant de 240 à 1000 emplacements. Des Nexus abyssaux supplémentaires ont été ajoutés au camp de Pailune, quand les joueurs peuvent enfin cacher les couvre-chef trop laids à leurs goûts. Mise à jour après mise à jour, le jeu s’améliore, et le suivi ne freinera pas de sitôt.