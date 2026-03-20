Si vous venez de faire vos premiers pas dans l'immense monde de Crimson Desert, suivez absolument cette astuce dès que possible dans chaque ville afin de vous faciliter la vie.

Le vaste monde de l'ambitieux Crimson Desert de Pearl Abyss a officiellement ouvert ses portes ce 19 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. De nombreux joueurs ont ainsi déjà pu commencer à arpenter les terres de Pywel et à l'explorer une fois un prologue un peu abrupt terminé. Si d'aventure vous souhaitez vous faciliter l'exercice de l'exploration de chacune des gigantesques régions du jeu, voici une petite astuce qui pourrait vous aider à y voir plus clair.

Exploration aux cloches dans Crimson Desert

Dans le cas où vous auriez débuté votre aventure dans Crimson Desert, tout d'abord bienvenue à Pywel. N'hésitez d'ailleurs pas à consulter notre guide des 5 conseils pour commencer facilement, car le jeu se montre assez opaque dans nombre de ses mécaniques qu'on peut rater assez aisément, même après plusieurs dizaines d'heures. Tel est potentiellement le cas d'une astuce toute simple afin de vous aider à explorer chaque région du monde en dissipant le brouillard de guerre qui recouvre les endroits que vous n'avez pas encore visité sur la carte.

Pour cela, Crimson Desert vient quelque part emprunter une idée du côté d'Assassin's Creed, avec la présence de clochers dans les villes majeures de chaque région du jeu. Prenons par exemple le cas de la région d'Hernand dans les images ci-dessous. En vous rendant dans cette ville, que vous visitez d'ailleurs très tôt dans le prologue du jeu, vous trouverez un clocher au centre de la bourgade. Vous n'aurez qu'à monter tout en haut, sonner la cloche, et un mystérieux enfant tout vêtu de vert apparaîtra pour vous féliciter de l'avoir trouvé. En récompense, il lèvera le brouillard recouvrant la carte de la région, vous facilitant donc grandement son exploration.

Chaque région de Crimson Desert (grossièrement au nombre de cinq, avec une sixième que vous ne visiterez cependant qu'à la toute fin de l'histoire) dispose d'une ville dans laquelle figure justement un clocher similaire. Il est donc préférable quand vous visitez une nouvelle région de vous rendre au plus tôt dans lesdites villes afin d'y activer le clocher correspondant. Attention toutefois, certains ne seront activables qu'en avançant dans la quête principale, notamment lorsqu'une faction ennemie occupe la ville où figure le clocher lorsque vous la découvrez. Il est cela dit utile de repérer où il se situe, pour y retourner et l'activer en temps voulu.