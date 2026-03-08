Comme Resident Evil 9 Requiem qui est en est le porte-étendard, Crimson Desert sera sublimé par cette fonctionnalité phare et récemment mise à jour de la PS5 Pro.

Dans un récent article sur PlayStation.Blog, Pearl Abyss a confirmé avoir optimisé Crimson Desert pour la PlayStation 5 « grâce à un certain nombre de fonctionnalités permettant de conserver tous ces détails à grande échelle », en utilisant toutes les technologies de la console pour ne perdre aucun détail. C'est notamment le cas avec la PS5 Pro et sa technologie PSSR exclusive, qui a eu droit à une importante mise à jour, dont Resident Evil Requiem a été le premier à bénéficier avec des résultats impressionnants.

Crimson Desert en nouvelle vitrine du PSSR de la PS5 Pro ?

Suite à une intervention de Pearl Abyss pour indiquer que le studio coréen ne cache pas les images de Crimson Desert sur consoles, des détails sur les versions PlayStation 5 et PlayStation 5 Pro ont fait leur apparition en ligne, ainsi que la confirmation que le titre tirera parti du PSSR amélioré de la PS5 Pro utilisé dans Resident Evil Requiem pour offrir une expérience haute fidélité et à fréquence d'images élevée.

Sur PS5 Pro, Crimson Desert « exploitera ainsi pleinement le mode de fréquence élevée du processeur de la puissante console de Sony pour une fluidité optimale lors des déplacements dans le monde. Grâce à cette amélioration, il pourra atteindre des résolutions 4K à des fréquences d'images plus élevées. Les capacités de ray tracing optimisées par rapport au mode de base rendront les effets de lumière plus réalistes et naturels ».

Comme sa version PC, sur laquelle Crimson Desert exploitera aussi les dernières technologies en vogue des matériels AMD, Intel et NVIDIA, Pearl Abyss a donc porté une attention toute particulière à son pendant console. Outre l'exploitation du PSSR de la PS5 Pro, le studio coréen se veut par ailleurs rassurant quant à l'état du jeu sur la PS5 « fat » et Xbox Series. En plus de ces présentations, Pearl Abyss prévoit de montrer encore son prochain et très ambitieux titre en amont de sa sortie le 19 mars 2026, histoire de potentiellement rassurer les joueurs quant à son bon fonctionnement sur tous les supports. Verdict dans les prochains jours.

© Pearl Abyss

Source : PlayStation.Blog