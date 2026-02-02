Attendu dans un peu plus d'un mois Crimson Desert a récemment remontré du gameplay qui a encore vendu du rêve aux joueurs, qu'ils estiment même « trop beau pour être vrai ».

Après un développement particulièrement long, Crimson Desert a annoncé la semaine dernière avoir obtenu le fameux statut Gold, impliquant qu'il était fin prêt avant sa sortie ce 19 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Depuis, la machine de communication du studio coréen Pearl Abyss a acceléré le rythme, avec notamment une récente présentation de gameplay d'une quinzaine de minutes, permettant d'en découvrir davantage sur ce qui se présente comme un titanesque RPG fantastique au monde ouvert. Malgré ces extraits plus concrets, de nombreux joueurs n'arrivent toujours pas à en croire leurs yeux, tant le titre s'annonce impressionnant à bien des égards.

Du nouveau gameplay de Crimson Desert pour convaincre

Premier jeu solo de Pearl Abyss, spécialiste des MMO à grande échelle comme Black Desert, Crimson Desert n'a jamais caché des ambitions démesurées. Au sein d'un monde ouvert qu'on nous annonce plus vaste encore que celui déjà énorme de Red Dead Redemption 2, nous allons incarner Kliff dans sa quête pour trouver un nouveau foyer pour sa famille dans la région de Pywell.

Outre cette grande épopée impliquant des batailles épiques ainsi que des voyages à dos de cheval, raptor, mais aussi dragon ou... mécha, nous allons aussi avoir droit à pléthore d'activités annexes pour une immersion totale. Il sera par exemple possible de simplement observer quelqu'un suffisamment longtemps pour apprendre de nouvelles compétences, comme la pêche, ou pour rassembler des informations utiles pour avancer dans l'histoire.

Mais Crimson Desert cachait visiblement encore bien son titanesque jeu. Outre son vaste monde ouvert riche en choses à faire, le titre de Pearl Abyss va également nous proposer de visiter un autre monde dans le monde, via justement les Abysses, une toute autre région, prenant la forme d'une myriade d'îles dans le ciel. Mais ce n'est pas encore fini. En plus de Kliff, le jeu proposera en effet d'autres personnages jouables, avec leurs propres styles de combat et capacités, que l'on pourra incarner librement une fois débloqués.

Crimson Desert semble tellement riche en contenus et en fonctionnalités que, même avec cette présentation détaillée, certains joueurs n'arrivent toujours pas à croire en son échelle titanesque. Rendez-vous donc à partir du 19 mars 2026 pour y jouer par soi-même et découvrir si le titre est vraiment à la hauteur de ses impressionnantes ambitions.

Source : Crimson Desert sur YouTube