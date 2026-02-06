Il y a quelques jours, Crimson Desert a eu droit à une première vidéo de présentation de son gameplay, qui s'intéressait à l'histoire et l'exploration. Une quinzaine de minutes durant, le prochain jeu de Pearl Abyss, et leur tout premier RPG en solo en monde ouvert, avait déjà impressionné par l'échelle de son univers et de la richesse de sa proposition. Plus récemment, le studio coréen a publié une nouvelle présentation du jeu, se concentrant cette fois sur le combat et la progression, avec encore de nombreux arguments qui ont de quoi faire saliver.

Des combats dantesques et une progression satisfaisante en vue sur Crimson Desert ?

Pearl Abyss continue de dérouler les présentations de Crimson Desert, maintenant qu'il a obtenu le fameux statut Gold en vue de sa sortie le 19 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Place cette fois à une vidéo s'intéressant aux combats et à la progression. Une fois encore, on y voit non seulement Kliff, le personnage principal, mais aussi deux autres compagnons jouables, en action. Il sera en principe possible d'équiper chacun de différentes armes, de l'épée/bouclier à la grande épée en passant par la lance, l'arc ou le mousquet. Le système de combat promet d'être très complet en comprenant notamment des parades à placer au bon moment, mais aussi des prises et même une panoplie de coups à mains nues, ou encore divers pouvoirs en lien avec la gravité.

Tout cela fera visiblement l'objet d'une progression qui se voudra satisfaisante dans Crimson Desert, puisqu'elle impliquera d'affronter des boss disséminés dans le vaste monde ouvert de Pywell. Tantôt de puissants guerriers, tantôt des monstres ou encore des créatures titanesques, en venir à bout permettra d'obtenir de nouveaux pouvoirs ou équipements permettant d'utiliser leurs techniques. Tel est notamment le cas d'une capacité permettant de se la jouer Spider-Man, à condition d'abattre l'araignée géante qui la possède.

Outre le déblocage de ces pouvoirs, Crimson Desert dispose par ailleurs d'un système de progression plus classique. On pourra par exemple améliorer son équipement avec les matériaux adéquats, mais aussi son personnage via un arbre de compétences complet offrant une certaine liberté dans son développement. Une fois encore, le titre de Pearl Abyss impressionne, en témoigne des commentaires élogieux comme « ce jeu a absolument tout, tellement hâte d'y jouer ». Rendez-vous pour cela à partir du 19 mars, pour voir s'il arrivera vraiment à tenir ses ambitieuses promesses.

Source : Crimson Desert sur YouTube