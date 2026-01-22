Depuis notre aperçu de Crimson Desert en novembre 2024, le premier grand RPG solo en monde ouvert de Pearl Abyss (Black Desert) a définitivement fait du chemin. Alors qu'il entre dans la dernière ligne droite avant sa sortie ce 19 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, le studio coréen a rassemblé ses équipes pour faire une grande annonce à l'attention des nombreux joueurs intrigués par cette proposition particulièrement ambitieuse.

Des ambitions dévorantes et goldées pour Crimson Desert ?

Après sept ans de dur labeur pour ce qui sera leur tout premier jeu exclusivement solo, Pearl Abyss revient définitivement de loin avec Crimson Desert. Annoncé pour la toute première fois en 2019, le titre aurait dû à l'origine sortir en 2021. Mais le studio coréen avait visiblement des ambitions démesurées pour son RPG dans un monde ouvert qui envisage de faire de ceux de Red Dead Redemption 2 et Skyrim des bac-à-sable très petit format. Après moult reports, c'est donc le 19 mars 2026 qu'il sortira enfin, et a priori dans de bonnes conditions.

Pearl Abyss a en effet annoncé notamment via le compte X.com officiel du jeu que Crimson Desert a fraîchement et officiellement obtenu le fameux statut Gold. Cela signifie donc, du moins en principe, que le jeu est dans un état suffisamment stable pour être imprimé sur des disques en vue de sa production et distribution en masse en amont de sa sortie. Pour accompagner cette annonce, l'équipe a partagé le message suivant : « Nous remercions sincèrement nos fans à travers le monde pour avoir été avec nous tout au long de cet important voyage. Grâce à votre support, nous avons franchi ce cap crucial et avons hâte de vous accueillir sur le continent de Pywel le 19 mars ».

Reste maintenant à voir si les folles ambitions de Crimson Desert mélangeant batailles épiques, monde ouvert titanesque tant au sol que dans les airs à explorer à dos de dragon, en se balançant comme Spider-Man ou encore en mécha, avec en prime un brin de simulation de vie à base de décoration de maison et de cuisine saura tenir les joueurs en haleine dans une aventure qui promet sur le papier une durée de vie gargantuesque. Verdict, on l'espère avec un lancement « goldé » et le moins de bugs possible, le 19 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : Crimson Desert sur X.com