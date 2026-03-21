Crimson Desert est sorti depuis deux jours à peine, et il a déjà reçu deux mises à jour coup sur coup. Malgré tout, il reste encore des soucis majeurs que la communauté pointe d'ores et déjà du doigt. Si c'est un énorme succès, avec plus de deux millions d'unité écoulé en quelques heures seulement Crimson Desert divise grandement notamment à cause d'un point précis de son gameplay qui fait vraiment rager. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce sera bientôt corrigé, c'est confirmé.

Crimson Desert va déjà corriger son plus gros défaut

Pearl Abyss veille au grain et surveille le retour des fans. Le studio s'est même fendu d'un communiqué pour s'excuser auprès des joueurs, notamment sur PC. Ce sont principalement ici les contrôles qui sont mis en cause et quoi de plus normal. C'est certainement LE plus gros défaut du jeu, ce qui le rend difficile à aborder et a même poussé des joueurs à se faire rembourser ou à mettre le jeu de côté.

Vous pouvez désormais être rassuré, un correctif arrive, le studio l'a officiellement confirmé.

Pearl Abyss reconnaît sa faute et affirme être déjà en train de travailler dessus : « Nous sommes notamment bien conscients de l'inconfort que certains d'entre vous ont pu ressentir au niveau des commandes, et un correctif est actuellement en préparation pour y remédier. » Mieux encore, visiblement, l'ergonomie au combo clavier et souris devrait également être concernée par la prochaine mise à jour « Nous vous présentons également nos sincères excuses pour ne pas avoir pu offrir une expérience pleinement satisfaisante aux joueurs clavier et souris. »

Avec un tel correctif, et surtout aussi rapidement finalement, Crimson Desert pourrait donc bien devenir réellement l'incontournable qu'il souhaite être. S'il commence dès maintenant à gommer ses plus gros défauts, il pourrait bien séduire encore plus de joueurs en plus de devenir bien plus plaisant à parcourir. Son univers titanesque ne demande que ça.

Le studio est en tout cas au taquet et réaffirme être à l'écoute de sa communauté, comme on peut le lire dans le dernier post : « Sachez que vos retours sont extrêmement précieux pour nous. Nous mettons tout en œuvre pour améliorer votre expérience de jeu le plus rapidement possible. Si vous rencontrez d'autres problèmes en jouant, n'hésitez pas à nous les signaler via le lien ci-dessous, chaque retour compte énormément. »

Source : Pearl Abyss via Steam