Voilà maintenant plus d’un mois que Crimson Desert est disponible, et que les joueurs ont ainsi pu partir à la découverte de l’incroyable monde de Pywel. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que Pearl Abyss n’a pas lésiné sur les moyens pour faire de son monde ouvert l’une des nouvelles références en la matière, tant par son immensité que par la quantité de secrets qu’il peut renformer. Et c’est sans compter non plus toute la partie technique, qui a déjà de quoi impressionner par nature, mais qui s’impose d’autant plus comme une véritable claque en 8K.

En 8K, Crimson Desert est plus beau que jamais sur PC

En effet, Crimson Desert n’est peut-être pas à proprement parler le plus beau jeu que l’on ait vu jusqu’à présent, mais il a le mérite d’offrir un univers d’une grande richesse artistique, qui émerveille autant qu’il dépayse au gré de l’aventure. Et forcément, ce n’était alors qu’une question de temps avant que des moddeurs ne décident de se pencher sur son cas, de sorte à rendre le titre de Pearl Abyss encore plus impressionnant qu’il ne l’est déjà. La preuve avec cette nouvelle vidéo partagée par Digital Dreams sur YouTube.

Boosté dans sa version PC avec de multiples mods, Crimson Desert affiche ainsi une résolution 8K qui, portée par les technologies RenoDX et ReShade, permet de rendre l’univers du jeu « semblable à un film ». Bien sûr, inutile de préciser toutefois que cette version « ultra modée » du jeu de Pearl Abyss n’est malheureusement pas à la portée de tout le monde, dans le sens où elle demande très certainement une config de compétition pour pouvoir tourner convenablement. Dans le cas de Digital Dreams, on parle alors d’un PC équipé d’une RTX 5090.

Néanmoins, si votre bécane est en capacité de tenir la route, sachez que la description de la vidéo contient les liens vers huit des mods téléchargeables gratuitement sur NexusMods, qui vous permettront de booster tous les potards de Crimson Desert à fond en vue de bénéficier d’une expérience encore meilleure. Pour les autres, Pearl Abyss assure tout de même vos arrières à grands renforts de mises à jour, qui continuent d’introduire quelques nouveautés au jeu en plus d’en améliorer les performances sur l’ensemble des plateformes.

Source : Digital Dreams