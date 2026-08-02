Crimson Desert est passé ce weekend en version 1.16.00 sur l’ensemble des plateformes. Un patch qui offre une refonte complète au système de commerce et apporte beaucoup de changements et des nouveautés. On fait le point.

Phénomène de ce début d’année, Crimson Desert ne cesse de s’améliorer à grands renforts de mises à jour, destinées à améliorer l’expérience de jeu et à ajouter régulièrement du nouveau contenu, le tout gratuitement. Difficile donc de reprocher à Pearl Abyss sa générosité et son suivi exemplaire. Le studio sud-coréen continue sur sa lancée avec la mise à jour 1.16.00 de Crimson Desert, qui s’attaque au commerce du jeu au travers d’une refonte d'envergure.

Crimson Desert déploie sa mise à jour 1.16.00

Ce nouveau patch ajoute en effet 133 nouveaux comptoirs commerciaux partout dans le monde ouvert du jeu. A commencer par celui de Pailune, accessible très rapidement, contrairement aux autres qui ne se débloqueront qu’après avoir accompli les quêtes des guildes marchandes existantes ou éliminé les menaces alentour. Mais c’est toute l’économie dans son ensemble qui a été rafistolée. Pearl Abyss a ainsi revu l’équilibrage global de son système de commerce en ajustant les quantités de marchandises disponibles dans chaque comptoir, ainsi que leur variété. Les joueurs de Crimson Desert seront alors davantage récompensés aux comptoirs difficiles d’accès en carriole, qui permettront désormais de faire des bénéfices plus importants. A l’inverse, vendre en masse un même objet affectera progressivement sa valeur. Les apprentis magnats sortis d’une école de commerce devront désormais composer avec une économie plus crédible, davantage dictée par la loi de l’offre et la demande.

Pour alimenter ce système revu de fond en comble, la mise à jour 1.16.00 de Crimson Desert introduit également 24 nouvelles marchandises de grande valeur, et 4 biens plus ordinaires. Et pour faciliter la logistique, Pearl Abyss a déployé 7 ateliers de carrioles répartis partout dans Pywel, qui serviront de bases intermédiaires pour mieux gérer ses marchandises. Au-delà de ces nouveautés, cette mise à jour de Crimson Desert apporte au global toute une batterie d’ajustements et correctifs destinés à améliorer le commerce et le jeu en général. En voici la liste officielle.

Patch notes de la version 1.16.00 de Crimson Desert

Nouveautés

Amélioration du contenu lié au commerce. Comptoirs Ajout de 133 nouveaux comptoirs, notamment celui de Pailune et son négociant. Les nouveaux comptoirs apparaissent après avoir accompli les quêtes liées aux guildes marchandes existantes ou éliminé les menaces alentour. Les types d’objets vendus dans les comptoirs ainsi que leurs quantités ont été globalement rééquilibrés. Les comptoirs difficiles d’accès en carriole permettent de réaliser des bénéfices plus importants. Ajout d’un ajustement des prix lorsqu’une quantité excessive d’une même marchandise est vendue au même endroit. Augmentation générale des bénéfices pouvant être réalisés grâce au commerce. Modification afin que la carriole ne disparaisse plus après une livraison à un comptoir royal. Multiplication par quatre du prix des marchandises dans les comptoirs royaux. Marchandises Ajout de 24 marchandises de grande valeur et de 4 marchandises ordinaires. Modification de la limite d’empilement des marchandises empaquetées à 10 ou 100 unités par emplacement, selon leur prix. Les marchandises non empaquetées peuvent désormais être empilées par 5 ou 50 au maximum. Amélioration permettant de vendre une seule unité de marchandise. Ajout de la possibilité de transférer les marchandises entre une carriole et un cheval. Augmentation de la proportion de marchandises détruites lors de la récupération d’un cheval, ainsi que lors de la destruction ou de la récupération d’une carriole. Ateliers de carrioles Ajout de 7 ateliers de carrioles répartis dans Pywel et pouvant servir de bases intermédiaires. Hernand, Déméniss, Délésyie, Pailune, Tommaso, Urdavah et Varnia Les marchandises peuvent désormais être empaquetées et chargées dans les ateliers de carrioles. Améliorations pratiques de Crimson Desert Lorsque vous montez dans une carriole, la mini-carte affiche désormais les routes qu’elle peut emprunter. Ajout d’un onglet Commerce sur la carte. Vous pouvez consulter les comptoirs, les comptoirs royaux, les ateliers de carrioles et les routes carrossables. Les filtres vous permettent de trouver facilement les comptoirs vendant la marchandise recherchée. Les informations détaillées d’un comptoir vous permettent de consulter tous les états de prix d'achat. Le prix d’achat moyen des marchandises est désormais affiché. Ajout d’une fonction permettant d’enregistrer les marchandises empaquetées dans les filtres d’objets de la carte en les sélectionnant dans l’inventaire du cheval, l’inventaire de la carriole, les écrans d’achat et de vente des magasins de commerce ou le dépôt. Lors de la consultation des marchandises sur la carte, les quantités transportées par le cheval et la carriole sont désormais également affichées. Un marqueur spécial s’affiche dans l’onglet Commerce pour les marchands qui achètent ou vendent des objets concernés par des événements commerciaux.

Amélioration du contenu lié aux banques de Crimson Desert. Limitation à 40 du nombre maximal de lingots d’or pouvant être gagnés ou perdus en fonction des taux bancaires. Ajout du Coffre-fort d’obligations bancaires. Il est possible de commencer à investir après avoir déposé au moins 10 obligations. Les obligations peuvent être échangées contre 10 lingots d’or. Ajout d’un Magasin d’obligations permettant d’acheter des objets rares avec des obligations.



Améliorations principales de la mise à jour 1.16.00 de Crimson Desert

Contenus

Correction de l’erreur empêchant de terminer le défi « Ménage dans les ruelles » lorsque tous les hors-la-loi avaient déjà été livrés.

Correction de l’erreur empêchant la progression du défi « Bouclier de la détermination V » d’être correctement comptabilisée.

Résolution de l’erreur empêchant la progression du défi « Sabots de l’harmonie VIII » d’être correctement comptabilisée.

Correction de l’erreur empêchant d’accomplir le défi « Entaille irrésistible II ».

Correction de l’erreur empêchant le moine en chef du temple de Jijeong d’apparaître dans certaines situations.

Résolution de l’erreur permettant au score de contribution de dépasser 100.

Modification du chapitre 2 afin que la quête « Une ombre sur l’eau » doive être terminée avant de pouvoir commencer « Toute la misère du monde ».

Ajout et amélioration des animations d’interaction avec certains animaux de Crimson Desert. Ornithorynque Belette des forêts Tatou Porc-épic Hérisson

Correction de l’erreur empêchant de poursuivre la quête « Tuer le comte Byron », car Byron ne pouvait pas être vaincu.

Correction de l’erreur permettant d’utiliser la compétence « Prise de la nature » lors des duels à mains nues.

Modification du nom et de la description de certains objets. « Étendard de la bande de pirates de Vellua » → « Étendard de l’Équipage pirate du Poisson-chat volant »

Correction de l’erreur empêchant de contrôler le cube après avoir activé l’interrupteur laser avec Reflet de lumière dans l’Abysse de la Couronne du mégalithe.

Correction de l’erreur provoquant un angle de caméra anormal lors d’une interaction avec la porte destinée à activer l’interrupteur du mécanisme d’ouverture pendant la quête « Aider Octavius à mener son expérience ».

Résolution de l’erreur provoquant l’ascension du circuit de l’Abysse déchu alors qu’il était désactivé.

Correction de l’erreur considérant comme un crime le fait d’attaquer le char mécanique de Giovanni.

Amélioration des équipements abyssaux Marque de trahison et Garde des ténèbres, qui ne fonctionnaient pas.

Correction de l’erreur empêchant de réapparaître au Nexus abyssal le plus proche après avoir abandonné le combat contre le Bâton d’Antumbra.

Résolution de l’erreur rendant le déplacement des meubles instable lors du repositionnement d’un objet de décoration près d’un mur.

Amélioration de la liste de la quête « Tous crocs dehors » afin qu’elle affiche les connaissances découvertes pendant l’enquête.

Amélioration afin que les portes du laboratoire de Marni restent ouvertes après sa libération.

Correction de l’erreur empêchant l’ouverture de la porte de la Flèche des étoiles malgré l’utilisation de la clé.

Modification de l’emplacement où les sacs doivent être déplacés pendant la quête « Un nouveau départ ».

Modification de la quête « Marché clandestin » afin qu’elle puisse également progresser après le vol d’une carriole tirée par un cheval.

Correction de l’erreur empêchant parfois de vendre un éléphant au receleur de bétail.

Correction de l’erreur rendant le noyau d’alimentation de la Flotte des archives insensible aux attaques lorsqu’il était approché par le côté.

Modification des instructions du Sac de transmission du coucou 999K afin qu’elles correspondent à son utilisation réelle.

Correction de l’erreur équipant une version non teinte du Visione lors de la consultation d’un souvenir sans porter le Visione teint.

Amélioration de la quête « Faire preuve d’esprit » afin de restituer la totalité de l’esprit dépensé pour ouvrir la porte.

Correction de l’erreur empêchant parfois la progression d’une mission et affichant « Le PNJ est actuellement sur une autre mission. » alors que le PNJ n’était affecté à aucune autre mission.

Les bombes sont désormais empilées par lots de 10 dans l’inventaire et peuvent être assignées aux raccourcis.

Correction de l’erreur provoquant un décalage entre l’emplacement réel de l’atelier de couture et son icône sur la carte.

Les animaux de la famille des tamias peuvent désormais être dépecés.

Amélioration permettant de teindre l’ensemble de vêtements en tissu de moine guerrier.

Résolution de l’affichage anormal de la teinture de certaines tenues de Crimson Desert.

Correction de l’erreur qui empêchait de progresser dans le Sanctuaire de la transcendance dans certaines situations.

Correction de l’erreur qui empêchait certaines connaissances liées aux quêtes d’apparaître dans la liste des connaissances. (421 au total)

Contrôles

Correction de l’erreur empêchant d’utiliser immédiatement l’équipement spécial assigné aux raccourcis lors de la toute première connexion.

Correction de l’erreur empêchant de manger lorsque le joueur chevauchait une monture en difficulté Difficile.

Résolution de l’erreur empêchant de contrôler le personnage après avoir examiné le cadran d’une statue tournante dans les ruines anciennes des Plaines du soleil levant et des Plaines dorées.

Correction de l’erreur empêchant le personnage de bouger si le Visione était retiré pendant une interaction avec le Téléporteur de Marni.

Correction de l’erreur bloquant les commandes après l’utilisation d’une compétence de prise sur un camarade à cheval.

Résolution de l’erreur empêchant le personnage de continuer à courir dans certaines situations.

Correction de l’erreur empêchant l’activation de l’interaction permettant de monter lorsqu’une massue était équipée.

[Damiane] Correction de l’erreur bloquant les commandes du personnage lors de l’ouverture de certaines armoires.

Combat / Action

Correction des ralentissements survenant lors de l’utilisation d’« Entaille fulgurante » contre plusieurs ennemis avec la lance éolienne.

Correction de l’attaque de charge à la scie du char mécanique moyen n° 21, qui parcourait une distance excessive.

Résolution de l’erreur où les ennemis à proximité rengainaient puis ressortaient leur arme lors de l’utilisation de la compétence « Œil du typhon ». [Damiane]

[Damiane] Correction de l’erreur faisant disparaître l’arme de la main droite lors de l’utilisation d’une compétence de bouclier en Ambidextrie.

[Damiane] Correction de l’erreur faisant se replier puis se déployer de nouveau le bouclier lors d’un arrêt en plein vol rapide ou en entrant en état de concentration.

Amélioration de la réactivité lors d’une nouvelle tentative de plané après l’avoir annulé, afin qu’elle soit comparable à celle de Kliff et Oongka. [Damiane]

[Damiane] Résolution de l’erreur faisant apparaître la plateforme sous le sol lors de l’utilisation de la compétence « Pas céleste » dans certaines situations.

[Oongka] Correction de l’animation anormale survenant lors de l’utilisation du Vol vertical immédiatement après être entré dans l’eau.

[Oongka] Correction de l’erreur provoquant la répétition d’une attaque spécifique après avoir attaqué avec une arme autre que des gants dans l’emplacement d’arme secondaire et activé l’option Standard de personnalisation à la manette.

[Oongka/Damiane] Correction de l’erreur permettant d’utiliser le champ de répulsion dans certaines situations.

Correction du retard affectant les enchaînements de compétences élémentaires dans certaines situations.

Correction de l’erreur où, même après avoir réussi une Parade contre certaines attaques du boss « Épée d’Antumbra », son enchaînement d’attaques n’était pas interrompu.

Les bombes invoquées par le Sac de bombes d’alchimie des Écorcheurs ne touchent désormais plus les alliés.

Correction de l’erreur où l’enchaînement de Prise après Perforation contre certains ennemis permettait de traverser les murs.

Les wyvernes ne peuvent désormais plus esquiver tout en attaquant.

Correction de l’erreur consommant une quantité anormalement élevée de projectiles lors d’un Tir de précision avec un fusil à pompe.

Correction de l’erreur faisant immédiatement disparaître le Bracelet axiomatique lors de l’utilisation de « Décharge d’énergie » en plein vol.

Résolution de l’erreur empêchant d’utiliser l’attaque Grande frappe à dos d’ours.

Correction de l’erreur où les bombes lancées par les ennemis n’atteignaient pas leur cible.

Correction de l’erreur consommant de l’esprit lorsqu’un coup de « Tir en mouvement » touchait sa cible.

Résolution de l’erreur empêchant la consommation d’endurance lors de l’utilisation de « Tir en mouvement » vers l’avant avec un pistolet ou un mousquet.

Amélioration des enchaînements après « Perforation » avec une épée, une épée à deux mains ou une dague.

Il est désormais possible d’utiliser « Tir de précision » en courant avec une arme à distance équipée.

Correction de l’erreur provoquant la répétition d’une action spécifique lorsque l’A.T.A.G. à haute mobilité tirait un obus en visant le sol.

Correction de l’erreur empêchant un ennemi soulevé avec « Prise de la nature » de subir des dégâts lorsqu’il était lancé pendant une glissade.

Résolution de l’erreur faisant brièvement disparaître puis réapparaître Kutum de l’Abysse lorsque le joueur quittait la zone de combat.

Graphismes / Paramètres de Crimson Desert

[PC] Intégration d’AMD FSR SDK 2.3.0. FSR Upscaling 4,1 est désormais également pris en charge par les GPU AMD Radeon RX série 7000 (RDNA 3). Mise à jour de Ray Regeneration vers la version 1.2.0.

Réduction des scintillements apparaissant notamment sur les contours des encadrements de fenêtre.

Correction de l’erreur empêchant certains objets distants de s’afficher dans certaines régions.

Localisation

Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.

Autres corrections