Grâce à son terrain de jeu gigantesque regorgeant d'activités et de secrets que les joueurs continuent encore de découvrir un mois après sa sortie, Crimson Desert n'a visiblement pas fini de faire parler de lui et d'intriguer son monde. Pearl Abyss ne cesse par ailleurs de peaufiner sa dernière création avec des mises à jour régulières afin de peu à peu gommer les défauts les plus gênants afin que le titre devienne sa meilleure forme possible. Tout ce travail titanesque semble avoir payé, alors que le studio coréen a récemment annoncé une bonne nouvelle pour son jeu et ses développeurs.

Crimson Desert entre dans la cour des grands un peu moins d'un mois après sa sortie

Ce premier trimestre 2026 aura définitivement été riche en sorties vidéoludiques majeures, et nous avons déjà assisté à des ventes records pour des titres extrêmement attendus comme un Resident Evil Requiem dépassant les 5 millions de vente seulement 5 jours après sa sortie, ou le raz de marée qu'a été Pokemon Pokopia. Face à ces licences historiques, Crimson Desert s'en sort largement avec les honneurs, puisque Pearl Abyss a annoncé qu'il a également dépassé les 5 millions de vente, quant à lui un peu moins d'un mois après sa sortie.

Il s'agit malgré tout d'un bel exploit pour le tout premier jeu exclusivement solo du studio coréen, qu'on connaît plutôt pour ses MMO comme Black Desert Online. Un signe comme un autre que ces longues années de développement ont payé et que l'aventure extrêmement généreuse qu'est Crimson Desert a su trouver son public, malgré quelques gros défauts comme une histoire et des personnages globalement assez oubliables.

Le studio coréen avait ceci à dire sur le sujet notamment via le compte X.com officiel du jeu : « Crimson Desert a dépassé les 5 millions de vente à travers le monde ! Merci à toutes les Crinières Grises de nous avoir rejoint dans cette aventure, exploré le monde de Pywel et supporté notre jeu. Atteindre ce chiffre n'aurait pas été possible sans votre soutien et nous vous sommes vraiment reconnaissants ». Reste maintenant à voir vers quels nouveaux sommets le titre va encore s'élever.

Source : Crimson Desert sur X.com