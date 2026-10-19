Le créateur de DayZ ne mâche pas ses mots : l’industrie du jeu vidéo est dangereusement gangrénée, et il compte bien tout faire pour aider à remettre de l’ordre à son échelle.

Beaucoup s’accorderont à le dire : notre industrie va mal. Et en dépit des innombrables – et excellentes – sorties de jeux auxquelles nous avons eu droit ces derniers mois, de nombreux éléments sont là pour en témoigner. Licenciements de masse, fermetures de studios, annulations de projets, hausses de prix, abandon du marché physique, essor de l’IA… Les problèmes sont multiples. Et certains créateurs, comme Dean Hall (DayZ), sont aujourd’hui prêts à tout pour faire en sorte de redresser la barre pour les prochaines générations.

Pour le créateur de DayZ, le jeu vidéo est aujourd’hui gangréné

« Notre industrie pourrit de l’intérieur et se gangrène dans toutes les directions, et ce depuis un certain temps déjà », écrit en effet ce dernier dans un très long message publié sur Reddit. « Mue par la cupidité, mue par une course au moins-disant sur les prix. Mon point de vue, c’est que l’industrie du jeu vidéo se dirigeait déjà vers une impasse avant que la rétro-ingénierie et les puissants processus agentiques ne deviennent largement accessibles. Ceux-ci n’ont fait que la précipiter dans le vide », assure le créateur de DayZ.

« Mais je pense que l’un des plus gros problèmes est quelque chose dont nous ne parlons pas assez. Les développeurs ont cédé une part extraordinaire du contrôle de leur travail à des entreprises dont les intérêts ne coïncident pas nécessairement avec les leurs ». C’est pourquoi ce dernier, avec l’aide de son studio RocketWerkz et de sa plateforme de distribution Ahwoo, a décidé de rendre le BRUTAL Framework, un outil de développement, gratuit et accessible à tous, de sorte à permettre aux créateurs de s’affranchir de l’Unreal Engine ou encore d’Unity.

IA, cupidité, ingérences… Quand Epic Games et Unity en prennent pour leur grade

Car évidemment, les dernières actualités n’ont pas échappé au créateur de DayZ, qui dispose aujourd’hui d’un regard on ne peut plus désabusé sur la situation. « J’ai vu Unity et Unreal manquer systématiquement de comptes à rendre aux développeurs. Et je pense que ce problème pourrait s’aggraver considérablement à mesure que les processus agentiques commencent à éroder les avantages concurrentiels qui protégeaient jusqu’ici les éditeurs de logiciels établis », affirme Hall sans détour dans son message.

« Ce qui m’inquiète, c’est qu’à mesure que ces avantages s’effritent, les entreprises concernées chercheront de plus en plus à extraire davantage de revenus de développeurs qui estiment ne pas pouvoir changer de solution. Que ce soit par le biais de redevances, d’abonnements ou de licences plus restrictives ». Et malgré son admiration pour Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, il ne peut pas cacher sa « [frustration] de voir à quel point les discussions [semblent désormais] tourner autour du dernier mot à la mode » dans l’industrie.

« Le métavers une année, l’IA la suivante. Pendant ce temps, les développeurs se débattaient avec des problèmes de performance, de stabilité et avec les conséquences pratiques des décisions prises par les fournisseurs de moteurs », déplore Hall. Et la situation n’est guère mieux du côté d’Unity, dont les décisions commerciales « ont provoqué à plusieurs reprises des ondes choc préoccupantes dans l’industrie » à ses yeux. « Imaginez que votre capacité à travailler sur votre propre jeu dépende d’une décision prise par une entreprise sur laquelle vous n’avez absolument aucune prise ».

Qu’est-ce que le BRUTAL Framework, l’alternative proposée par Dean Hall ?

C’est alors ici qu’intervient BRUTAL. Un outil qui, comme le précise le créateur de DayZ, n’est pas un moteur à proprement parler mais un « framework » que chacun peut utiliser comme il l’entend. « Vous pouvez créer un jeu directement à partir de ce moteur, comme nous l’avons fait avec Kitten Space Agency, ou l’utiliser comme base pour un moteur entièrement distinct, comme l’a fait Ludeon avec RimWork », insiste-t-il. En sachant qu’il pense alors que BRUTAL ne sera que le premier outil du genre à voir le jour dans un tel contexte.

« Non pas parce que tout le monde abandonnera les moteurs existants, mais parce que le coût de création d’alternatives va chuter de façon spectaculaire », estime Hall. « J’espère que ces alternatives seront gratuites. BRUTAL ne résoudra pas tous les problèmes de l’industrie, mais pour certains développeurs, il pourrait constituer un canot de sauvetage ». « Votre indépendance dépend entièrement de celle de vos outils », conclut alors notamment le créateur de DayZ. « C’est comme ça qu’on riposte ». Reste maintenant à voir si cela fonctionnera.

Source : Reddit