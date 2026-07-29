Pour préparer au mieux son grand retour en 2027, Crazy Taxi World Tour passera par une phase de test réseau fermée dès cette année. Voici tout ce qu’il faut savoir à ce sujet.

Disparue depuis une bonne décennie maintenant, Crazy Taxi faisait partie de ces licences cultes de SEGA que beaucoup de joueurs rêvaient de voir revenir depuis un long moment déjà. Et cela tombe bien, puisque comme annoncé lors du Xbox Games Showcase 2026, la franchise va officiellement faire son grand retour en 2027 avec Crazy Taxi World Tour, un nouvel opus qui amènera cette fois-ci les fans à arpenter le monde entier. Et la bonne nouvelle, c’est que certains auront même la chance de s’y essayer en avant-première prochainement grâce à une phase de test fermée.

Crazy Taxi World Tour annonce l’arrivée d’un test réseau fermé

À l’instar de FromSoftware avec The Duskbloods, SEGA a en effet révélé son intention de proposer dès la rentrée un test réseau pour le titre, qui permettra à une sélection de joueurs issus du monde entier de mettre à l’épreuve leurs talents de conducteur dans deux des modes multijoueurs de Crazy Taxi World Tour :

Le premier, Course, permettra jusqu’à 6 joueurs de s’affronter en transportant autant de passagers que possible dans le temps imparti afin de gagner le maximum d’argent.

Le second, Police contre Taxi, opposera quant à lui deux équipes de 3 joueurs.

Comme précisé par l’éditeur, les modes Solo et Histoire du jeu ne seront pas disponibles dans le cadre de cette version d’essai, pensée pour tester la stabilité des serveurs du jeu avant sa sortie officielle. En revanche, chaque mode proposera des matchs classés qui opposeront des joueurs d’un niveau similaire, ainsi que la possibilité de créer des matchs personnalisés.

Quant au contenu exact qui sera accessible pour les heureux élus retenus pour ce test réseau fermé, SEGA annonce les éléments suivants :

2 cartes

6 voitures

4 personnages

Différentes options d’amélioration

L’idée d'être parmi les premiers au monde à essayer Crazy Taxi World Tour vous intéresse ? Dans ce cas, il vous suffit de vous inscrire dès maintenant via le formulaire disponible sur le site officiel du jeu, en veillant bien à l’envoyer avant le 1er septembre prochain à 08h59 (heure française). Si vous faites partie du « petit groupe de joueurs » sélectionnés pour y participer, vous serez ensuite contacté par SEGA, qui précise que la phase de test fermée se déroulera ensuite du 12 au 14 septembre.

Notons qu’il sera possible de réaliser le test sur toutes les plateformes où sortira le jeu, mais que seuls l’anglais et le japonais seront disponibles. De même, SEGA précise que cette version d’essai ne sera accessible que dans une petite sélection de pays, dont la France fait partie. Pour nos voisins francophones, comme la Belgique et la Suisse, il ne sera en revanche pas possible d’y participer. Mais ce n’est que partie remise, puisque Crazy Taxi World Tour arrivera dès 2027 sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : SEGA