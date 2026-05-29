La semaine prochaine, Xbox prendra officiellement la parole dans le cadre du Summer Game Fest, avec son traditionnel Xbox Games Showcase 2026 estival. Comme chaque année, on peut alors s’attendre à une pluie d’annonces de la part de l’éditeur qui, après avoir officiellement levé le voile sur Call of Duty: Modern Warfare 4, devrait nous donner des nouvelles de titres très attendus comme Fable et Gears of War E-Day. Mais il semblerait que des surprises soient également au rendez-vous, à l’instar par exemple d’un potentiel retour de Crash Bandicoot.

Un retour possible pour Crash Bandicoot au Xbox Games Showcase 2026 ?

C’est en tout cas ce que l’on peut déduire de cette découverte remontée par Insider Gaming il y a quelques minutes, qui nous apprend qu’un nouveau dépôt de marque lié à la franchise d’Activision a été déposé. Reçu le 6 octobre 2025 par l'EUIPO (European Union Intellectual Property Office), celui-ci a été enregistré le 1er mars 2026 et semble donc confirmer que quelque chose se prépare du côté de Crash Bandicoot. Ce qui tend, d'ailleurs, à donner du crédit aux informations partagées par Canadian Guy Eh en mars dernier.

Précisons toutefois que dans le cas présent, le dépôt de marque ne semble pas concerner un nouveau jeu mais d’éventuelles adaptations en films ou en séries télévisées, en témoignent les mentions « motion picture » et « television programs » présentes sur la page. Se pourrait-il, donc, que le retour de Crash Bandicoot se fasse par le biais du grand et/ou du petit écran dans un premier temps ? Possible. À moins qu’Activision ne décide de jouer sur plusieurs tableaux en même temps, ce qui ferait assurément plaisir aux fans du marsupial orange.

Quelque chose se prépare, c’est certain

Bien sûr, ajoutons également qu’il reste important de prendre du recul vis-à-vis de cette découverte. Après tout, un dépôt de marque ne constitue en rien une garantie que quelque chose arrive réellement, même si le timing invite forcément à se poser des questions. Surtout à l’approche du Xbox Games Showcase 2026. D’autant plus que voir Crash Bandicoot débarquer au cinéma ou à la télévision n’aurait rien de surprenant, surtout à une époque où des adaptations comme Super Mario Galaxy et Sonic cartonnent au box-office.

Dans tous les cas, gageons que nous serons officiellement fixés sur la question dès le 7 juin 2026, une fois la diffusion du Xbox Games Showcase 2026 achevée. Et même si la conférence devait se clôturer sans la présence de Crash Bandicoot, cela reste tout de même un bon indicateur quant au fait qu’Activision semble avoir des projets pour la licence à l’avenir. En espérant que, dans le lot, se trouve alors au moins une suite à l’excellent Crash Bandicoot 4: It’s About Time, qui a prouvé avec brio que Toys for Bob avait les épaules pour un tel projet.

Source : EUIPO