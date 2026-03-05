Depuis la sortie de Spyro Reignited Trilogy et de Crash Team Rumble, on ne peut pas dire qu’Activision se soit montré très loquace sur l’avenir de ses deux franchises. Pourtant, Phil Spencer l’avait assuré lors du rachat de l’éditeur : Xbox compte bien exploiter toutes ses licences comme il se doit, et des projets pourraient d’ailleurs déjà être en développement. Des rumeurs l’ont évoqué par le passé, et de nouveaux indices viennent aujourd’hui étayer l’existence potentiel de projets comme Spyro 4 et même Crash Bandicoot 5.

De nouvelles preuves de l’existence de Spyro 4 découvertes ?

En effet, dans une longue vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Canadian Guy Eh, que les fans de Spyro et Crash Bandicoot connaissent sans aucun doute pour ses informations toujours très intéressantes sur les activités d’Activision, affirme avoir passé les dernières semaines à enquêter sur ce qui se trame autour de ces deux licences. Offres d’emploi, forums, profils LinkedIn des employés, messages privés, il n’a reculé devant rien pour obtenir des détails croustilliants, et nous partage ainsi le fruit de ses résultats. Ce qui inclut, sans surprise, un certain Spyro 4.

Car oui, il est l’un des premiers à l’avoir affirmé, ses nombreuses découvertes le poussent à penser que le prochain projet actuellement en développement chez Toys for Bob n’est autre qu’un nouvel opus de Spyro, qui viendrait donc enfin relancer la franchise après le remake sorti en 2018. Et à en croire des informations repérées sur LinkedIn, ce nouveau jeu pourrait alors promettre un approfondissement du lore de la série, ainsi que des mécaniques de combat plus poussées, une composante RPG avec un système de compétences, et la présence d’un inventaire et d’une map.

Pour autant, Canadian Guy Eh le précise : les développeurs de Toys for Bob continuent de décrire leur prochain projet comme un « jeu d’action-aventure », ce qui semble laisser penser que l’essence de Spyro 4 resterait à l’image de la première trilogie. Chose intéressante, le YouTubeur a également constaté que de nombreux changements de postes avaient été opérés au sein du studio aux alentours de mai 2025, ce qui pourrait être le signe qu’une étape importante a été passée. En sachant que Spyro 4 pourrait bien être en développement depuis au moins 2022.

Le retour de Crash Bandicoot également dans les tuyaux ?

Ses découvertes ne s’arrêtent cependant pas là, puisque tout porte à croire qu’au moins un nouveau Crash Bandicoot serait également en cours de développement. Malheureusement, contrairement à Spyro 4, beaucoup moins de détails sont ici disponibles, les principaux indices reposant sur le fait que plusieurs personnes ont récemment été recrutées chez Activision et Toys for Bob pour la création d’un nouveau « AAA non annoncé ». Parmi elles ? Mandy Benanav, scénariste sur Crash Bandicoot 4: It’s About Time, réembauchée en janvier 2025 par le studio.

Maintenant, s’agit-il réellement d’un Crash Bandicoot 5 ou d’un autre projet, comme Crash Team Racing 2 par exemple ? Difficile à dire. Car rappelons qu’il y a quelques mois à peine, des rumeurs autour de l’arrivée potentielle d’une suite à Crash Team Racing Nitro Fueled ont commencé à émerger après que Beenox ait partagé une mystérieuse image inédite en lien avec la licence sur ses réseaux sociaux. Une image qui, par la suite, a rapidement été retirée par le studio, et qui n'a plus jamais refait parler d'elle depuis.

N’oublions pas non plus les différents indices nous orientant du côté d’Iron Galaxy Studios, qui a récemment été suivi par le compte officiel de Crash Bandicoot, et qui a soudainement commencé à réagir à l’actualité de la franchise. Sachant que ce dernier est à l’origine du remake de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, un jeu édité par Activision, et qu’il a confirmé avoir commencé à travailler sur de nouveaux projets avec ses partenaires, il n’est donc pas interdit de penser qu’il pourrait en ce moment même travailler sur un jeu Crash Bandicoot.

De la spéculation, et rien de plus

Bien sûr, rappelons tout de même que tout cela ne reste pour l’heure que de la pure spéculation. Toutes les informations découvertes par Canadian Guy Eh ont beau s’appuyer sur du concret, cela ne veut pas dire pour autant que des projets comme Spyro 4, Crash Bandicoot 5 ou même Crash Team Racing 2 doivent être considérés comme officiels d’une quelconque manière. Néanmoins, une chose est sûre : quelque chose se prépare chez Activision comme chez Toys for Bob, et on espère pouvoir en apprendre davantage à ce sujet très prochainement.

Source : Canadian Guy Eh