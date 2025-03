Bonne nouvelle pour les fans de Counter-Strike. Le tout nouveau projet Counter-Strike: Legacy vient d’être annoncé officiellement. Et il ne s’agit pas d’un simple remake ou d’un mod. C’est un jeu complet, développé indépendamment, qui ambitionne de faire renaître l’esprit pur de CS 1.6, tout en le modernisant.

Un hommage assumé à Counter-Strike 1.6

L’idée est simple : retrouver les sensations d’origine, celles qui ont fait de Counter-Strike un monument du FPS. Après le passage de CS:GO à CS2, certains joueurs ont regretté la disparition de ce feeling old school. CS: Legacy veut justement revenir à cette base, avec une approche plus brute, plus directe, plus nerveuse.

Mais attention : ici, tout est neuf. Le jeu est reconstruit de zéro, avec un code entièrement nouveau, et des assets créés spécialement pour l’occasion : textures, sons, animations, interface… rien n’a été repris. Même si le jeu repose sur le Source Engine 2013 de Valve, l’équipe a effectué de nombreuses modifications. Résultat : un moteur amélioré, plus fluide, plus propre, mais qui respecte l’identité visuelle et le gameplay de CS 1.6.

Parmi les nouveautés techniques de ce Counter-Strike :

Un nouveau système de rendu ,

, Des shaders PBR (Physically Based Rendering) ,

, Des réflexions entièrement réécrites ,

, Une interface utilisateur entièrement personnalisée ,

, Et des outils maison pour affiner chaque détail.

Pas un mod, mais un vrai jeu à part entière

CS: Legacy n’est pas un mod de CS2. C’est un projet totalement indépendant, qui sera lancé en accès anticipé sur Steam en 2025. Il vise à proposer une expérience complète, pensée pour les amateurs de la vieille école comme pour les nouveaux joueurs curieux de découvrir le Counter-Strike d’origine, version 2025.

Ce retour aux sources n’est pas un hasard. Il répond à une vraie demande de la communauté. De plus en plus de joueurs réclament un FPS plus simple, plus technique, plus pur. Counter-Strike : Legacy se présente comme une alternative solide à CS2, sans pour autant concurrencer directement les autres opus. Il occupe une autre place, plus fidèle à l’ADN du tout premier CS.

Pour le moment, aucune date précise n’a été annoncée, mais le jeu arrivera en accès anticipé courant 2025 sur Steam. Avec un trailer déjà en ligne, le projet commence à prendre forme. Et clairement, l’attente monte chez les joueurs de longue date.

Source : Counter-Strike Legacy