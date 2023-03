Le constat amuse autant qu'il frustre depuis des années : Valve ne sait pas compter jusqu'à trois. Left 4 Dead 3 ou encore Half-Life 3 ne semblent pas prêts de voir le jour. Mais l'éditeur a frappé fort cette semaine en annonçant une autre suite très attendue : Counter-Strike 2. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette information si vous suivez un peu l'actualité JV. Celle-ci a en effet fait office de véritable séisme, tant l'attente aura été longue. Pour autant, difficile de parler de vraie surprise. Ces dernières semaines, les rumeurs et les leaks plus ou moins avérés se sont succédés.

Counter-Strike 2 jouable par tous, mais c'est illégal

Là où Valve a frappé fort dans sa communication, c'est en rendant le titre jouable dès son annonce. Attention, ne vous précipitez pas pour autant sur votre PC après la lecture de cette phrase. Pour accéder à la beta du FPS compétitif, plusieurs conditions sont requises. Globalement, il faut pouvoir prouver que l'on est très actif sur Steam, et avoir un gros temps de jeu sur CS:GO. Rien ne vous empêche donc de tenter le coup, mais sachez que seuls quelques privilégiés ont actuellement accès au jeu. Mais ça, c'était avant. Ainsi, il y a quelques heures, un site qui se présente comme "la plus grande collection de codes sources de malwares" a publié un tweet intriguant. D'après celui-ci, "Counter-Strike 2, prévu pour sortir à l'été 2023, a fuité en ligne".

Des fichiers partagés en ligne et un jeu jouable en solo

Pour l'heure, peu de joueurs semblent être au courant de cette énorme fuite potentielle. Mais si celle-ci est confirmée, la nouvelle devrait rapidement se répandre sur les réseaux sociaux. Si l'origine du leak est également inconnue, il est fort probable qu'elle provienne d'un joueur ayant eu accès à la Beta de Counter-Strike 2. Pour les joueurs prêts à effectuer quelques manipulations informatiques, le titre serait téléchargeable grâce à un torrent en ligne (image ci-dessous). Il serait alors possible d'y jouer hors-ligne. Si le jeu se veut multijoueur et compétitif, cela permettrait néanmoins de découvrir les nouveautés qui attendent les joueurs. On vous les détaille d'ailleurs dans notre article dédié.

À l'heure actuelle, le jeu est disponible pour des personnes spécialement sélectionnées sur Steam. Notre hypothèse est que l'un de ces individus a partagé les fichiers du jeu. Cette fuite ne peut pas être jouée en multijoueur. vx-underground, via Twitter

Terminons tout de même sur une précision importante : in n'existe pour l'instant aucune vidéo de gameplay sur cette version leakée de Counter-Strike 2. Il n'est donc pas exclu que seuls les fichiers du jeu aient fuités, sans que celui-ci ne soit réellement jouable pour autant. Quoi qu'il en soit, on vous invite évidemment à ne pas tenter votre chance et à attendre une Beta ouverte à tous.