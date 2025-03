C'était l’une des sensations de l'ère Nintendo DS. Cooking Mama a marqué l’enfance de plus de 20 millions de joueuses et joueurs qui ont passé leur temps aux fourneaux à couper des ingrédients et préparer des petits plats. La licence est depuis dormante, malgré une tentative de retour polémique en 2022 par de nouveaux développeurs, qui ne sont pas parvenus à capturer l’essence de la licence. Rares sont les jeux qui ont réussi à surfer l’aura de la franchise, mais voilà qu’un nouveau titre pourrait bien faire de l'œil aux cuisiniers en herbe.

Un nouveau jeu pour les fans de Cooking Mama

Le studio indien Gambir Studio va tenter de rassasier l’appétit des fans avec son propre jeu, ouvertement inspiré de Cooking Mama. De son nom KuloNiku Meatball Cooking, le titre vous invitera à gérer un restaurant de boulettes de viande de A à Z en créant le menu et en préparant les petits plats qui vous avec en coupant et faisant cuire les commandes des clients avec les ingrédients demandés. La vibe Cooking Mama est là, mais le jeu puisera aussi dans d’autres titres récents. Il faudra alors s’assurer que le service soit hors pair, que les clients soient satisfaits pour recevoir des pourboires pour gagner encore plus d’argent et améliorer votre restaurant.

Faute de mieux, KuloNiku Meatball Cooking se présente comme une alternative sympathique à Cooking Mama, bien qu’aucune traduction française ne soit prévue pour l’instant. Les développeurs pourraient cependant changer leur fusil d’épaule si la demande est là. Le jeu est pour l’instant prévu uniquement sur PC au troisième trimestre de 2025.

Source : GambirStudio