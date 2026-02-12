Alors qu'on s'attendait avec Control Resonant à une suite directe de Control, toujours dans la peau de Jesse Faden dans son rôle de Directrice du Bureau, Remedy a créé la surprise à l'occasion des Game Awards 2025 en présentant finalement quelque chose de radicalement différent. Exit en effet l'héroïne du premier, en tout cas de prime abord, et place à son frère Dylan, qui plus est plusieurs années après les événements du précédent épisode. Et ce n'est clairement pas le seul élément qui change grandement la donne dans ce nouveau jeu du studio finlandais, comme le démontre cette nouvelle présentation dans le cadre du premier State of Play de l'année.

Control Resonant nous replonge agréablement dans la folie de Dylan

Un peu comme ce qu'était Alan Wake 2 pour le premier épisode, Control Resonant représente une nouvelle approche dans l'univers de l'autre franchise phare de Remedy. Outre le fait qu'on y incarne Dylan au lieu de son frère, celui-ci n'explore d'une part pas du tout le même environnement, puisqu'on y troque le Bureau pour une version torturée de Manhattan, propice aux événements les plus paranormaux et infestée de monstruosités difformes.

Ensuite, le gameplay de Control Resonant s'avère très différent de celui du premier jeu. Dylan ne dispose en effet pas de l'Arme de Service, qui pouvait prendre la forme de différentes armes à feu, mais plutôt d'une barre pouvant se transformer en diverses armes de corps-à-corps. On a donc ici une dynamique beaucoup plus rentre-dedans, et donc des affrontements beaucoup plus viscéraux. On retrouve cependant bien les pouvoirs capables d'influencer la gravité pour flotter dans les airs ou manipuler des éléments de décor pour se battre ou se défendre.

Remedy nous propose donc une intrigante réécriture de son autre licence phare avec Control Resonant. Rendez-vous donc plus tard cette année sur PC, PS5 et Xbox Series pour voir où nous mène cette nouvelle plongée dans la folie à travers le prisme de Dylan.

Source : YouTube