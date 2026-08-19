À un mois de sa sortie, Control Resonant partage une bonne nouvelle pour les joueurs, mais aussi une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui attendent la version physique.

Pour les fans de Control, œuvre singulière de Remedy Entertainment sortie en 2019, c’est une longue attente qui s’apprête enfin à toucher à sa fin. En effet, le 24 septembre prochain, la suite du jeu sera enfin disponible, et viendra ainsi relancer les activités du studio après l’échec rencontré par FBC Firebreak l’an dernier. Et tandis que la sortie de Control Resonant approche à grands pas, l’heure est venue pour ses créateurs de partager une excellente nouvelle auprès des joueurs, même si une autre nouvelle beaucoup moins réjouissante est également de la partie.

Control Resonant reporte sa sortie physique sous la colère des joueurs

Commençons par la mauvaise nouvelle : la sortie physique de Control Resonant est reportée. L’information, confirmée hier par Remedy sur ses réseaux sociaux, est toutefois beaucoup moins grave qu’elle n’en a l’air puisque le jeu sera trouvable chez les différents revendeurs dès le 15 octobre 2026, soit avec trois petites semaines de retard seulement. « Il nous faut encore un tout petit peu de temps pour vous livrer la version physique, mais rassurez-vous : rien ne reste contenu éternellement », affirme le studio avec humour.

Une bien triste nouvelle, donc, qui n’est toutefois qu’une bagatelle à côté du cas Alan Wake 2, dont la version physique s’est fait attendre pendant près d’un an. Ce qui n’empêche pas, malheureusement, certains fans de Control Resonant de déplorer la situation, surtout pour un jeu narratif tel que celui-ci. « Terrible. Désormais, les détenteurs de la version physique doivent attendre un mois de plus et faire attention aux spoilers qui pullulent sur les réseaux sociaux. Un calendrier de sortie aussi décousu aurait dû être annoncé bien plus tôt », déplore notamment l’un d’eux.

« C’est décevant, Remedy. Vraiment décevant ». Un avis partagé par de nombreux autres internautes, qui y voient une manière détournée pour le studio de pousser les joueurs à se tourner vers la version numérique de Control Resonant, voire même à acheter le jeu deux fois dans le cas des collectionneurs. « C’est juste un moyen d’inciter les gens qui auraient acheté la version physique à opter pour la version numérique, pour que vous puissiez gagner plus d’argent. C’est de la cupidité. Non merci, je n’achèterai pas votre jeu du tout ».

Le développement du jeu est maintenant terminé

Des réactions on ne peut plus désabusées, donc, qui peuvent notamment s’expliquer par un contexte déjà particulièrement tendu vis-à-vis du marché physique dans le monde du jeu vidéo. La bonne nouvelle, cependant, c’est que Control Resonant ne devrait pas subir le moindre report pour sa version numérique, le jeu étant officiellement passé GOLD. Autrement dit, son développement est maintenant terminé, et Remedy n’a plus qu’à en peaufiner les derniers détails pour assurer la meilleure expérience de jeu possible aux joueurs dès le 24 septembre.

Source : Remedy Entertainment