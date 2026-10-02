Voilà maintenant une semaine que Control Resonant est disponible, et que les joueurs ont enfin pu se lancer à la découverte de cette version altérée de Manhattan signée Remedy Entertainment. Et la bonne nouvelle, c’est que contrairement à des titres comme The Witcher 3 Remastered ou Silent Hill Townfall, le lancement semble s’être déroulé au mieux pour le studio, qui se dit « très heureux » des premiers retours qu’il a reçu jusqu’ici. Ce qui ne l’empêche pas, tout de même, de continuer à vouloir peaufiner le jeu avec l’arrivée de la mise à jour 1.4.0.

Control Resonant accueille une mise à jour avec un nouveau mode

« Il y a toujours des choses à améliorer et corriger, surtout dans un jeu de cette envergure et de cette ambition », a en effet déclaré Remedy dans le patch notes de cette nouvelle mise à jour de Control Resonant, qui vise non seulement à corriger de nombreux bugs, mais aussi à introduire le fameux mode New Game++ teasé par le studio ces derniers jours. Un mode qui, au-delà du New Game+ déjà disponible, vise alors à permettre aux joueurs de refaire indéfiniment le titre à l’avenir. Mais trêve de bavardage, et place aux éléments clés de cette version 1.4.0 :

Highlights du patch 1.4.0 de Control Resonant

Introduction du mode New Game++

Ajout de la valeur de Puissance de build en bas à gauche de l'écran d'équipement, afin que les joueurs puissent consulter facilement leur niveau de puissance sans avoir à le chercher au fond du menu « Statistiques et effets »

L'ATH affichera une petite icône de notification pour indiquer que de nouveaux achats ou de nouvelles améliorations sont disponibles dans l’Intervalle

Ajout d'une fonctionnalité permettant, lorsque vous épinglez les matériaux nécessaires à vos améliorations, de voir s'ils sont disponibles chez le marchand en consultant l'icône de marchand sur la carte

Zone inconnue : réduction de la quantité globale de combats et de leur intensité de 10 à 15 %

Ajout d'un curseur de volume distinct pour les dialogues radio. Vous pouvez désormais personnaliser l'équilibre audio entre les enceintes/le casque et le haut-parleur de la manette DualSense pour Control Resonant

Ajout d'une nouvelle option au mode Assistance – Durée de charge du noyau d'énergie : ajout d'un multiplicateur de durée de charge du noyau d'énergie de 100 à 300%

De nombreuses corrections ont été apportées aux marqueurs de carte qui persistaient trop longtemps, se plaçaient au mauvais endroit ou ne disparaissaient pas correctement

Correction d'un problème d'effets visuels qui pouvait faire chuter la fréquence d'images durant le combat contre l’Artiste, lorsqu'elle utilise son attaque spéciale

Ajout d'une option « Couper la musique sous droits d'auteur » permettant de désactiver « Upperhand » d'Apocalyptica, le morceau du générique d'introduction

Ajout d'un tutoriel expliquant que la capacité Rush supprime les effets d'état

Correction de la sursaturation des hautes lumières HDR avec le mappage tonal AgX

Correction d'une multitude de problèmes de sous-titres et de voix dans l'ensemble de Control Resonant

Optimisation de plusieurs performances ciblées, visant principalement les configurations PC minimales et recommandées

Finitions sur tous les aspects du jeu : audio, synchronisation des dialogues, synchronisation des sous-titres, animation, éclairage, code, finition des missions, interface, etc.

Ajout de la prise en charge du retour haptique Razer. Le jeu déclenchera de nombreux événements de gameplay – attaques au corps à corps, dégâts subis, etc. – et activera les effets correspondants sur les périphériques Razer

De nombreux correctifs pour peaufiner le jeu

Comme précisé plus haut, ce ne sont toutefois là que les principales nouveautés de la mise à jour 1.4.0 de Control Resonant, qui introduit également une quantité phénoménale de correctifs à tous les niveaux. Visuels, audio, game design, level design, éclairages, interface, rien n’a été négligé par Remedy. Pour les plus courageux, le détail complet est à retrouver (en anglais) sur le site officiel de l’éditeur. Quant à nous, on vous donne rendez-vous dès demain pour la publication de notre test de Control Resonant. Parce que mieux vaut tard que jamais, n’est-ce pas ?

Source : Remedy Entertainment