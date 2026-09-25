Sorti ce 24 septembre 2026, Control Resonant a déployé dans la foulée une mise à jour qui a eu l'effet pervers de faire réinstaller intégralement le jeu, en tout cas sur PC.

Sept ans après un premier épisode marquant à plus d'un titre, Control Resonant a été l'occasion pour Remedy Entertainment de nous faire retourner au FBC, mais cette fois aux commandes de Dylan en lieu et place de Jesse, sa sœur. Dans l'exercice, le talentueux studio finlandais en a profité pour proposer un gameplay très différent, porté sur des combats intenses au corps-à-corps. Lancé ce 24 septembre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, le titre a toutefois reçu une mise à jour petite par la taille, mais grande par son inconvenance, car forçant les joueurs PC à réinstaller tout le jeu.

Une petite mise à jour corrective qui force la réinstallation complète de Control Resonant sur PC

À en croire les retours de la presse et des joueurs, Control Resonant semble marquer un retour en force de la licence phare de Remedy, après un Alan Wake 2 magistral dans son approche horrifique. Le studio finlandais semble donc continuer à proposer des jeux puissants et acclamés par le public, même si le lancement de ce nouveau titre a peut-être fait grincer des dents les joueurs PC.

Les développeurs de Control Resonant ont en effet révélé que le correctif accompagnant le lancement du jeu et visant à améliorer l'expérience gloable a fini par « déclencher certains mécanismes de la plateforme sur PC ». En raison de ce problème, les joueurs PC ont donc malheureusement dû réinstaller tout le jeu, qui pèse son considérable poids de 120 Go. Ce qui a dû causer bien des déboires à celles et ceux ne disposant pas d'un débit Internet correct.

S'agissant de la mise à jour de Control Resonant en elle-même, elle vient notamment réduire la santé des ennemis tout en augmentant la force de Dylan pour rendre les combats plus fluides, intègre un « Mode Assistance » pour régler la difficulté à son envi, ou encore une réduction du coût des « objets de réinitialisation », ainsi qu'une augmentation de leur stock, pour permettre de respect plus souvent et librement Dylan.

Notes de la mise à jour de lancement de Control Resonant

Vous trouverez ci-dessous plus en détail les notes de la fameuse mise à jour de lancement de Control Resonant qui a causé quelques déconvenues aux joueurs PC, telles que partagées par Remedy sur le site officiel du jeu.

Santé des ennemis et force de combat de Dylan

Selon la progression du joueur, certains ennemis peuvent sembler trop résistants (avoir trop de points de vie) durant les premières heures de jeu. Pour y remédier, la mise à jour apporte les modifications suivantes :

Réduction des points de vie de base et du seuil d'étourdissement requis pour la plupart des ennemis.

Augmentation de la Force aberrante maximale et de la Puissance de capacité maximale.

Ces augmentations de puissance suivent une courbe progressive, avec des gains plus importants vers la fin du jeu. Plus vous possédez d'améliorations, plus vous infligez de dégâts.

Mode Assistance

Si vous souhaitez personnaliser davantage Control Resonant selon vos préférences et ajuster des aspects spécifiques de l'expérience, comme l'agressivité des ennemis, les dégâts reçus ou la vitesse de récupération des capacités de Dylan, le mode Assistance est à votre disposition dans le menu « Gameplay » des options. Vous pouvez utiliser des curseurs pour adapter la difficulté à votre convenance et garder la main sur différents éléments de l'expérience.

Réinitialisation des compétences (Respec)

Afin d'encourager la création de builds et l'expérimentation, Remedy a réduit de façon permanente le coût de la réinitialisation des compétences et augmentons le stock de ces « objets de réinitialisation » chez tous les marchands de Control Resonant.

Mise à jour des textes de l'interface

La mise à jour vient également certains textes de l'interface de Control Resonant (en anglais pour le moment) afin de mieux expliquer la « Puissance de build » et la « Force aberrante ». Ces changements ne concernent pour l'instant que la version anglaise ; les traductions suivront dès que possible.

Force aberrante : « Multiplicateur X % » devient « Dégâts et Falter X % ».

Puissance de build : « Calculée en fonction des formes d'arme, talents et améliorations de base équipés » devient « Basée sur les capacités de combat, formes/améliorations aberrantes, talents et améliorations de base débloqués »

Sources : Control Resonant sur X.com ; Site officiel du jeu