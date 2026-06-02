Déjà présent au State of Play de février, Control Resonant a encore une fois répondu à l’appel de PlayStation pour se dévoiler davantage, et surtout révéler sa date de sortie.

FBC: Firebreak n’aura peut-être pas obtenu le succès escompté par Remedy l’année dernière, mais une chose est sûre : l’univers de Control semble tout de même avoir un très bel avenir devant lui. En effet, sept ans après la sortie du premier opus, qui figure aujourd’hui encore parmi les plus gros succès du studio, les créateurs d’Alan Wake 2 se préparent désormais pour la sortie de Control Resonant, annoncé pour cette année. Et sans grande surprise, ce dernier n’a manqué de répondre présent au State of Play de ce soir pour nous donner de ses nouvelles.

C’est que le temps file, et que sans que cela ne paraisse, la première moitié de 2026 touche déjà doucement mais sûrement à sa fin. Forcément, l’heure est donc venue pour Remedy de mettre les bouchées doubles au sujet de Control Resonant qui, après avoir eu droit à de nombreux posts et making-of sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines, a profité de la conférence PlayStation de ce soir pour se rappeler à notre bon souvenir. Et ce de la meilleure manière qui soit : avec un trailer qui en jette, dans la pure tradition du studio.

Après nous avoir confiné entre les murs du Bureau Fédéral de Contrôle en 2019, Control Resonant ouvrira ainsi son terrain de jeu pour nous amener à explorer une version pas comme les autres de Manhattan, peuplée de nombreuses entités peu commodes. Dans la peau de Dylan Faden, l’objectif sera notamment de rétablir l’ordre dans les rues en se livrant à des combats extrêmement prometteurs, tout en cherchant à retrouver la trace de Jesse, sœur disparue de Dylan et accessoirement héroïne du premier opus.

Pour Remedy, ce State of Play ne fut toutefois pas uniquement l’occasion de nous en apprendre davantage sur l’histoire et le gameplay du jeu. Ce fut aussi, après des mois de mystère, l’occasion de préciser la date de sortie de Control Resonant, qui arrivera donc le 24 septembre 2026. Autant dire qu'entre Marvel's Wolverine, Phantom Blade Zero, The Blood of Dawnwalker ou encore Onimusha: Way of the Sword, la concurrence va être rude.

Source : Remedy Entertainment