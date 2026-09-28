Voilà maintenant quelques jours que Control Resonant est disponible, et qu’il fait le bonheur de bon nombre de joueurs à travers le monde. En effet, sept ans après un premier opus salué par la critique, la franchise de Remedy Entertainment a fait son retour le 24 septembre dernier avec une suite encore plus ambitieuse, qui a déjà l’air de séduire la presse comme le public. Et à peine est-il sorti que le studio propose déjà un beau cadeau à récupérer gratuitement pour l’ensemble de la communauté.

Control Resonant vous offre un joli cadeau à récupérer

De quoi s’agit-il ? D’un skin gratuit, que tous les possesseurs de Control Resonant peuvent dès maintenant réclamer grâce à un code donnant accès à la tenue « Robe de spécialiste du MIO » pour Dylan. Le MIO étant, dans l’univers du jeu, le Ministère des Objectifs Immatériels (Ministry of Immaterial Objectives en VO). Et bien qu’il s’agisse d’un cadeau à l’origine destiné au public chinois, le fait est que le code en question fonctionne partout dans le monde, y compris dans nos contrées françaises.

© Remedy Entertainment

Vous voulez en profiter ? Dans ce cas, rien de plus simple, il vous suffit de procéder comme suit :

Lancez Control Resonant

Rendez-vous dans le menu « Options »

Allez dans l’onglet « Gameplay »

Sélectionnez l’option « Saisir code d’activation »

Saisissez EV172-LN211-PL279

Appuyez sur « Soumettre le code »

Après quoi, la tenue « Robe de spécialiste du MIO » vous attendra bien sagement dans l’un des nombreux accès au dressing du Bureau Fédéral de Contrôle, éparpillés un peu partout sur la carte. Pour les repérer, il vous suffit de chercher l’icône en forme de t-shirt et d’interagir avec l’armoire en question, qui vous permet alors de personnaliser l’apparence du héros de Control Resonant. Pour rappel, le jeu est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : X