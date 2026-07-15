Très attendu durant un mois de septembre 2026 particulièrement chargé, Control Resonant se veut le jeu le plus ambitieux de Remedy et s'inspire pour cela de Sekiro et DOOM pour nous en mettre plein la vue.

Sept longues années après l'excellent Control premier du nom, et trois ans après l'extraordinaire Alan Wake 2, Remedy nous revient ce 24 septembre 2026 avec son tout nouveau jeu, nom de code Control Resonant. En attendant fébrilement sa sortie pour voir quelles mystères attendent Dylan dans les rues méconnaissables de New York, son directeur Mikael Kasurinen a partagé quelques licences prestigieuses qui ont inspiré ce titre très différent des précédentes productions du studio, entre autres informations croustillants à son sujet.

Control Resonant : la tentative de Remedy de mélanger Sekiro et DOOM

Après les shooters narratifs avec Max Payne, le thriller horrifique puis le survival horror avec Alan Wake et le shooter surnaturel et superhéroïque avec Control premier du nom, Remedy va avec Control Resonant s'essayer à un autre exercice : l'action-RPG mâtiné de hack'n slash. Mikael Kasurinen, le directeur du jeu, a en tout cas confié dans une interview auprès de MinnMax que le gameplay du jeu tâche de s'inspirer de titres prestigieux comme Sekiro Shadows Die Twice et DOOM 2016, soit des combats au corps-à-corps demandant une certaine discipline, mais à un rythme très nerveux.

Une suite à l'histoire complexe nettement plus longue que son prédecesseur

En parlant d'inspirations, le directeur de Control Resonant a également confié que l'histoire de ce titre s'inspire de son côté d'œuvres comme la trilogie du Rempart Sud, de Pique-nique au bord du chemin et de X-Files. Il a par ailleurs partagé quelques informations intéressants s'agissant des ambitions du studio quant à l'échelle de cette suite des aventures de Jesse Faden au Bureau Fédéral de Contrôle, cette fois dans la peau de son frère Dylan, alors que les horreurs du Bureau règnent désormais en maître dans une version torturée de New York.

Mikael Kasurinen a ainsi confirmé qu'une partie complète de Control Resonant prendra plus de temps que son aîné. L'intrigue se découperait par ailleurs en chapitres, même si « le jeu ne laisse pas cette impression » via une exploration assez libre du monde. Enfin, il convient de noter qu'il n'est pas du tout nécessaire d'avoir joué au DLC de Control premier du nom ou à Alan Wake, qui partage son univers avec la licence, pour suivre la trame de cette suite. Voilà en tout cas plusieurs nouvelles raisons de surveiller la sortie de Control Resonant ce 24 septembre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : MinnMax sur YouTube