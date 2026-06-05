En marge de l’annonce de la date de sortie de Control Resonant, Remedy a confirmé que l’accès anticipé offert avec l’édition Deluxe du jeu sera une exclusivité PS5.

Plus tôt cette semaine, PlayStation diffusait son State of Play qui, comme on pouvait s’y attendre, fut l’occasion pour de nombreux studios de dévoiler la date de sortie de leurs jeux à venir en 2026 et au-delà. Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Silent Hill Townfall, Onimusha: Way of the Sword, tous ont répondu présent à l’appel de la conférence PS5. Au même titre que Control Resonant, d’ailleurs, qui en a profité dans la foulée pour faire une annonce que personne n’avait vue venir, et qui fait déjà polémique auprès des joueurs.

L’accès anticipé de Control Resonant sera une exclusivité PS5

En effet, comme le veut la tendance depuis quelques temps, le prochain titre de Remedy Entertainment offrira à ceux qui optent pour l’édition Deluxe, vendue au tarif de 69.99€, un accès anticipé de 48h leur permettant de se lancer dans l’aventure avec un peu d’avance. Ce qui, sans trop de surprise, est déjà loin de trouver grâce aux yeux du public, qui regrette que des jeux narratifs comme Control Resonant cèdent à ce genre de pratique les incitant à payer plus cher pour réduire les risques de spoilers sur les réseaux sociaux.

Ce que personne n’aurait pu prédire, en revanche, c’est que cette offre ne concerne cette fois-ci que les joueurs PS5. Oui, avec Control Resonant, Remedy semble avoir inventé l’accès anticipé exclusif à une plateforme, ce qui provoque inévitablement un véritable tollé auprès des internautes. « Je n’approuve pas ce comportement. J’annule mon intention d’acheter le jeu », répond ainsi l’un d’eux sur X à l’annonce de Thomas Puha, directeur de la communication chez Remedy, qui se dit « désolé de lire ça ».

« Super, maintenant je sais sur quel jeu de septembre je vais faire l’impasse jusqu’aux soldes de fin d’année », affirme un autre de son côté, en référence au fait que l’arrivée de Control Resonant est attendue à une période particulièrement chargée en nouvelles sorties. D’autant plus que, comme le souligne très justement l’un d’eux, cela signifie que « les joueurs sur les autres plateformes paient le même prix pour avoir moins », l’accès anticipé de 48h ne faisant pas partie des avantages de l’édition Deluxe sur Xbox Series et PC.

La colère des joueurs est palpable

Et l’on pourrait continuer encore longtemps. « C’est l’une des choses les plus stupides que j’ai entendues », assure un joueur Xbox, tandis qu’un autre déclare sans détour qu’il n’achètera pas Control Resonant pour « ne pas soutenir cette pratique minable ». Bref, autant dire que Remedy ne l’a pas joué très fine sur ce coup, même si l’on imagine aisément qu’un deal marketing avec PlayStation se cache derrière une telle décision. Rendez-vous le 22 septembre sur PS5 pour les possesseurs de l’édition Deluxe, donc, et le 24 septembre pour tous les autres.

Source : Remedy Entertainment