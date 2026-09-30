Contrairement à Marvel’s Wolverine, Control Resonant n’est pas un jeu qui entend vous prendre par la main, et c’est une décision parfaitement délibérée de la part de Remedy.

De tous les débats qui font rage dans l’industrie depuis quelques années, celui reprochant à certains jeux de vouloir trop prendre les joueurs par la main est incontestablement celui qui revient le plus. Marvel’s Wolverine en a dernièrement fait les frais, élevant à un niveau bien supérieur encore la fameuse polémique des traces de peinture que l’on retrouve dans de plus en plus de jeux. Des jeux dont Control Resonant ne fait pas partie, ce qui était un choix délibéré de la part de Remedy Entertainment dès le départ.

Control Resonant, un jeu qui ne prend pas les joueurs par la main

En effet, le dernier titre de créateurs d’Alan Wake a beau proposer un monde ouvert relativement complexe à aborder par certains aspects, notamment lorsqu’il s’agit de jouer avec la gravité à de multiples moments, cela ne l’a pourtant pas empêché de faire l’impasse sur les repères visuels grossiers destinés à aider le joueur à progresser. À la place, Control Resonant privilégie des façons plus naturelles d'aider ce dernier à se repérer, de sorte à ne pas briser son immersion dans un univers que l’on peut aisément qualifier de profondément singulier.

« C’était évidemment un choix délibéré », a ainsi déclaré Mikael Kasurinen, directeur du jeu, au micro du podcast Dropped Frames. Car à ses yeux, la recette d’un bon jeu repose avant tout sur l’équilibre de trois éléments : les compétences, la connexion, et l’autonomie. Ce dernier étant l’un des facteurs les plus importants aux yeux de Remedy, il a donc tout fait pour éviter que Control Resonant ne multiplie les repères visuels trop évidents, de sorte à pousser le joueur à s’investir pleinement en étant attentif à tout ce qui l’entoure.

« Il est vraiment essentiel que les joueurs aient le sentiment que c'est eux qui comprennent les choses par eux-mêmes », a expliqué Kasurinen. « Le joueur doit sentir qu'il lui revient de décider quoi faire des éléments qu'il découvre dans ce monde. Si on a l'impression qu'on lui dit ‘Va là-bas’, ce n'est plus une décision de sa part. Quelqu'un a déjà décidé à sa place. Il n'y a rien de meilleur que ce sentiment d'avoir trouvé sa propre façon de faire », ajoute-t-il alors, tout en ayant conscience que Control Resonant peut alors paraître difficile d’accès au premier abord.

Pour explorer son univers, il faut accepter de s’y investir

À ses yeux, cela n’est toutefois pas un défaut. Au contraire, il s’agit d’une façon pour Remedy de traduire son « désir de voir les joueurs prendre part à l’expérience ». « Ils ne peuvent pas rester des spectateurs extérieurs qui se contentent de regarder », assure le directeur du jeu. « Ils doivent être présents, participer au travail qui consiste à comprendre quoi faire ». Et même si, en procédant de la sorte, Control Resonant risque d’en rebuter certains, Kasurinen reste pourtant « convaincu que c’est la bonne manière d’aborder les choses, la bonne approche ».

« En fin de compte, c’est ce qui résistera vraiment à l’épreuve du temps. Les gens reviendront à ce jeu, l'exploreront, chercheront à en percer les secrets, et ainsi de suite. Ce n'est pas le genre de jeu qu'on traverse en faisant ce qu'on nous a dit de faire, et c’est terminé ». Pour son créateur, Control Resonant est un jeu pensé pour pousser les joueurs à se poser des questions, à douter de leurs choix, et à y revenir pour déterminer ce qu’ils auraient pu faire autrement. « Parce que c'est ça, la vie », affirme-t-il. « C'est ça qui rend les choses marquantes et intéressantes ».

Un jeu aux antipodes de Marvel’s Wolverine pour le public

« Si vous voulez tirer le meilleur de ce monde, vous devez vous y investir. C'est la clé », conclut finalement Kasurinen. Une philosophie on ne peut plus intéressante, donc, qui risque bien de trouver une certaine résonance – sans mauvais jeu de mot – chez tous les joueurs qui ont récemment fustigé Marvel’s Wolverine, au point de pousser Insomniac Games à mettre à jour le jeu pour introduire la possibilité de désactiver tous les repères visuels initialement présents. Pour rappel, Control Resonant est maintenant disponible sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : Dropped Frames (via Kotaku)