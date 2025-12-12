Cela fait en effet plus que six ans que Remedy nous avait fait visiter le Bureau aux côtés de Jesse Faden dans Control, un jeu d'action qui sortait clairement du lot. Deux ans après une plongée dans l'horreur avec le magistral Alan Wake 2, et une légère erreur de parcours avec le jeu-service en vue FPS FBC Firebreak, le talentueux studio finlandais nous gâte donc enfin du tant attendu Control 2 avec une bande-annonce psychédélique comme on pouvait s'y attendre pour cette licence si particulière.

Une résonance très particulière pour Remedy avec Control 2

Six ans, c'est donc le temps qu'il aura fallu attendre pour retrouver l'univers si particulier d'une branche particulièrement tordue de ce qu'on appelle aujourd'hui le « Remedyverse », qui interconnecte toutes les créations du célèbre studio. Tout vient cependant à point à qui sait attendre et les récents leaks se confirment : Control 2 a bien fait une apparition remarquée aux Game Awards 2025 via un trailer qui pose définitivement l'ambiance.

Dès le début de cette bande-annonce de la suite des aventures de Jesse Faden, on retrouve avec plaisir l'ambiance cryptique de la licence. Mais Control 2 entend nous perturber à plus d'un titre. En lieu et place de la Directrice du Bureau, cette suite baptisée Resonant va en effet nous placer dans la peau de... son frère Dylan. Plus surprenant encore, l'intrigue de ce nouveau jeu se place plusieurs années après les événements du premier épisode, et s'accompagne de nombreux autres changements de taille.

Au lieu d'un shooter à la troisième personne avec des pouvoirs, Control 2 va en effet nous faire jouer un Dylan porté sur le corps-à-corps. Il va en effet troquer l'Arme de Service de sa sœur pour une arme de mêlée capable de prendre diverses formes comme un bâton, un marteau ou deux couteaux. Enfin, exit le Bureau, puisque nous allons cette fois explorer une version psychédélique de Washington, envahie par des monstres qui ont l'air d'être encore différents de ceux issus du Hiss, la terrible menace du premier jeu. Control 2 entend donc proposer une expérience définitivement différente de son aîné. Pour voir ce que vaut cette nouvelle histoire dans la peau de Dylan, rendez-vous en tout cas courant 2026.

