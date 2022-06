Après avoir racheté des studios et annoncé des exclusivités Xbox à tour de bras, Microsoft était particulièrement attendu au tournant pour ce Summer Game Fest 2022. Et la marque n’a pas déçu avec un show au rythme particulièrement effréné. Au programme, du gameplay, des nouveaux jeux, du gameplay, des partenariats japonais et encore du gameplay. Voici le grand récap de la conférence Xbox et Bethesda.

Starfield, Redfall, Diablo 4, le plein de gameplay pour les grosses licences

Pas le temps de niaiser, Microsoft est rentré directement dans le vif du sujet. Pas de hype artificielle sur des jeux qu’il faudra attendre des années la conférence Xbox s’est concentrée uniquement sur les titres qui sortiront dans les 12 prochains mois. En ouverture, la firme de Redmond a commencé avec Redfall, l’exclusivité Bethesda. Un FPS en monde ouvert où il faut dézinguer du vampire clairement dans la veine de Left 4 Dead en monde ouvert développé par Arkane Austin. Le titre a présenté son casting varié, ses combats stratégiques qui se veulent nerveux et un aperçu de son univers.

Pas de surprise pour Forza Motorsport, sa présence avait plus moins leakée en amont du Xbox & Bethesda Showcase. Un titre qui ambitionne d’être « le jeu de course le plus abouti techniquement jamais créé ». Et pour le prouver, l’éditeur a dévoilé une première bande-annonce capturée en temps réel capturée sur Xbox Series X ainsi que de premiers extraits de gameplay. Pas de suspense non plus pour Overwatch 2. Le FPS passera en free-to-play dès le 4 octobre prochain. Une annonce qui s’accompagne d’un trailer particulièrement réussi et de l’annonce d’un nouveau héros attendu. Activision avait cependant une petite surprise dans sa sacoche : Diablo 4. Le jeu, attendu pour 2023, a dévoilé le nécromancien avec une bande-annonce particulièrement réussie. Et comme pour les autres jeux, du gameplay à foison qui présente le contenu qui attend les joueurs.

Pour conclure en apothéose, Todd Howard a ressorti sa plus belle veste (non) pour présenter Starfield comme il se doit. C’est effectivement bien un Skyrim dans l’espace, mais clairement plus poussé. Graphismes améliorés, personnalisation plus poussée, voyages dans l’espace, création de vaisseaux, la nouvelle licence de Bethesda promet un contenu gargantuesque avec même 1000 planètes.

Une poignée de nouveaux annoncés à la conférence Xbox

La conférence Xbox a tout de même réservé quelques surprises avec l’annonce de nouveaux jeux. On retiendra surtout Minecraft Legends, un tout nouveau jeu d’action développé en partenariat avec Blackbird Interactive. Attendu pour 2023, il transportera les fans de la licence dans l’univers de Minecraft à la sauce action-RPG. Toujours au niveau des studios maison de Microsoft, Obsidian a annoncé Pentiment un titre se déroulant au XVIème siècle. Les joueurs y incarneront un artiste itinérant lors d’une période de grande agitation sociale. Andreas Maler se retrouvera malgré lui impliqué dans une série de meurtres s’étalant sur 25 ans. Un jeu d’enquête à découvrir en novembre prochain sur PC et consoles Xbox.

FPS complètement déjanté du créateur de Rick & Morty, High On Life était l’une des jolies petites surprises de la conférence. Le pitch est simple : vous venez de sortir du lycée, vous n’avez aucune ambition et aucun travail. Du moins jusqu’à ce qu’un cartel extraterrestre qui souhaite utiliser l’humanité comme une drogue envahisse la Terre. Vous devrez alors faire équipe avec des armes parlantes pour devenir le chasseur de primes intergalactique le plus mortel qui soit. Changement de ton radical pour Ravenlok, le jeu d’action du studio Cococucumber. Réinterprétation des contes de fées, le titre suit le destin d’une jeune fille qui se retrouve projetée dans un monde plongé dans les ténèbres, maudit par la corruption de la Reine Chenille. Une petite curiosité à surveiller de très près.

Et ce n’est pas tout. Les amateurs de jeux de stratégie pourront se mettre sous la dent Ara: History Untold, un en tour par tour historique conçu par Oxide Games édité par Xbox Game Studios Publishing. Un concurrent sérieux à Civilization et Humankind ? On le saura visiblement bien assez tôt. Team Ninja, les créateurs de Nioh, ont dévoilé leur prochain jeu : Wo Long : Fallen Dynasty. Un titre orienté action se déroulant dans un univers fortement inspiré de la mythologie chinoise qui sera disponible début 2023 sur consoles Xbox et PC.

A Plague Tale 2, Hollow Knight, les jeux du Game Pass à la conférence Xbox

Les jeux des éditeurs tiers ont également assuré le spectacle hier. Impossible de ne pas commencer par évoquer A Plague Tale Requiem, qui s’est remontré avec des séquences de gameplay spectaculaires. Le jeu français n’a malheureusement toujours pas de date de sortie précise, mais les détenteurs du Xbox Game Pass pourront retrouver Amicia et Hugo day one lors de son lancement. La surprise avait été gâchée quelques heures avant la conférence Xbox, mais Hollow Knight Silksong est revenu plus prometteur que jamais avec une bande-annonce de gameplay. L’occasion de confirmer la disponibilité du jeu sur le XGP dès sa sortie.

Le studio Wildcard est venu montrer Ark 2 dans une bande-annonce qui met en avant l’histoire du jeu. Le titre suivra les aventures d’un père (Vin Diesel) et de sa fille Meeka, jouée par Auli’i Cravalho, qui devront faire face aux diverses raisons et qui devront bâtir une civilisation à l’aide des dinosaures. Scorn est également passé représenter son univers torturé et annoncer sa nouvelle date de sortie, désormais fixée au 21 octobre sur PC et Xbox Series.

Des mises à jour sur les jeux service annoncées à la conférence Xbox

Du nouveau contenu a également été annoncé pour Fallout 76, qui emmenera les joueurs au-delà des Appalaches en septembre, direction The Pitt, les ruines rouillées de Pittsburgh. Le DLC Forza Horizon 5: Hot Wheels sera quant à lui disponible le 19 juillet sur les consoles Xbox, sur PC via Windows ou Steam, tandis que Microsoft Flight Simulator a annoncé un partenariat exclusif avec Halo Infinite. Une version très détaillée du Pélican est disponible dès à présent dans le jeu, et gratuitement. Le Statut de Capitaine fera également son arrivée avec la saison 7 de Sea of Thieves, tandis que Grounded entrera dans la cour des grands en sortant d’early access dès le mois de septembre.

Kojima, Persona, League of Legends, de gros partenariats pour Xbox

La conférence Xbox était également l’occasion pour la marque d’annoncer de très gros partenariats. Hideo Kojima et Microsoft ont annoncé leur collaboration autour d’un jeu qui exploitera toute la puissance du Cloud. Est-ce qu’il s’agit d’Overdose ? C’est encore un mystère à ce stade.

Pour renforcer sa position sur le secteur japonais, la firme de Redmond pourra compter sur le soutien d’ATLUS. L’éditeur va ENFIN porter Persona 5 Royal sur consoles Xbox, PC et via le Xbox Game Pass dans les prochains mois. Il sera ensuite suivi de deux autres jeux iconiques de la licence : Persona 4 Golden et Persona 3 Portable.

Riot a également marqué le coup. Les plus grands jeux de l’éditeur américain arriveront prochainement dans le Game Pass. Cela inclut forcément League of Legends et tout ses dérivés League of Legends: Wild Rift (Mobile), Legends of Runeterra (PC & Mobile), Teamfight Tactics (PC & Mobile) ainsi que la nouvelle licence de Riot : Valorant (PC). Les joueurs recevront différents bonus pour chacun des jeux.

La liste de tous les jeux de la conférence Xbox

Hollow Knight Silksong

Redfall gameplay conférence Xbox

Forza Motorsport trailer

Forza Motorsport gameplay conférence Xbox

A Plague Tale Requiem gameplay conférence Xbox

Overwatch 2

Forza Horizon 5: Hot Wheels

Grounded

Diablo 4 trailer

Diablo 4 gameplay conférence Xbox

Sea of Thieves saison 7

Minecraft Legends

High on Life

Ravenlok

Naraka Bladepoint

Ara: History Untold

Pentiment

Wo Long: Fallen Destiny

ARK 2

Fallout 76 - Expeditions: The Pitt

Microsoft Flight Simulator x Halo Infinite

Partenariat Hideo Kojima

Persona sur Xbox

Riot Games (League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics)

Scorn

The Elder Scrolls Online : High Isle

The Last Case of Benedict Fox

As Dusk Falls gameplay conférence Xbox

Lightyear Frontier

Ereban

COCOON

Gunfire Reborn

Flintlock: The Siege of Dawn gameplay conférence Xbox

Starfield gameplay conférence Xbox